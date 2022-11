Die Würfel sind gefallen – seit Montagabend steht es fest: Asita Aschraf, die am LK Hochegg als Oberärztin beschäftigt ist, wird in der Dezembersitzung für die ÖVP in den Gemeinderat einziehen. Die Wahl am Montagabend im Parteivorstand fiel einstimmig aus. „Sie nimmt sich Zeit, fühlt sich bei uns wohl und packt auch an. Eine Top-Wahl“, freut sich Bürgermeister und ÖVP-Parteichef Herbert Osterbauer auf die Zusammenarbeit.

