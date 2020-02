Eine Milliarde Menschen standen am vergangenen Freitag auf, um sich rund um den Globus für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen tanzend zu erheben.

Der Verein "Autonomes Frauenhaus Neunkirchen" organisierte am Neunkirchner Hauptplatz bereits zum dritten Mal den Flashmob „Break The Chain“, wo unter der Choreographie von Ursula Haiden-Zimmert zum Lied „Break the Chain“ getanzt wurde. Mit dabei waren die Schüler der Neunkirchner Mittelschulen und dem BORG Ternitz.