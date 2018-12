Gemeinsam mit dem Roten Kreuz lud ÖVP-Gemeindevorstand Martin Hausmann zur Blutspendeaktion in den Puchberger Pfarrsaal. Rund fünfzig Personen fanden sich als Spender ein, darunter auch SPÖ-Vizebürgermeisterin Petra Gutleben und Feuerwehrkommandant Michael Riegler.

Martin Hausmann und Dechant Wolfgang Berger mit Mitwirkenden. | privat

"Ein Dank gilt der Puchberger Bevölkerung für die zahlreiche Teilnahme", so Sebastian Knotzer, interimistischer Ortsstellenleiter der Rot Kreuz-Ortsstelle Puchberg am Schneeberg. Dankesworte gab es auch von Organisator Hausmann: "Ich bedanke mich bei den 50 Spendern, dem Team des Roten Kreuzes für ihre Arbeit und bei Pfarrer Wolfgang Berger für die Aufnahme in den Pfarrsaal."