Grimmensteins Tischtennisverein feiert "Runden"

„Ski Heil“ heißt es auf der Piste, „Waidmannsheil“ bei den Jägern und „Gut Holz“ im Kegelsport. Aber beim Tischtennisspielen? Da musste auch Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) kurz überlegen, ehe er mit „Ping Pong“ für Gelächter und Applaus sorgte.

Der Anlass war ein besonderer: Weil vor exakt 50 Jahren der Tischtennisverein ASKÖ Grimmenstein aus der Taufe gehoben wurde, lud der heutige Obmann Ernst Handler zur Geburtstagsfeier in die Volksschule ein – dort, wo die Spielerinnen und Spieler seit fünf Jahrzehnten zum Training zusammenkommen. Dass es den Verein (schon so lange) gibt, haben die heutigen Mitglieder Edi Bohuslav zu verdanken. Der 2015 verstorbene Grimmensteiner, der sich auch als Buchautor betätigte, hatte den Verein aufgrund der entsprechenden Nachfrage 1973 gegründet. „Im Jänner fand die Gründung statt, im Mai 1973 waren schon die ersten Spieler bei uns gemeldet“, erinnerte Handler.

Sportlich erfolgreich, in der Gemeinde aktiv

Neben sportlichen Erfolgen – zwischen 1979 und 2002 befand sich immer eine Mannschaft in der NÖ Landesliga – beteiligte sich der Verein auch stets am Geschehen im Ort, etwa mit der Organisation des bekannten Flohmarktes. Aktuell spielt der ASKÖ Grimmenstein mit Mannschaften in der 2. Landesliga, der Unterliga sowie 1., 3. und 4. Klasse Süd in der Meisterschaft.

Lobende Worte für das Engagement des Vereins fanden auch ASKÖ-Vizepräsidentin Monika Moser und der Präsident des NÖ Tischtennisverbandes, Eduard Herzog. Und Ortschef Engelbert Pichler bezeichnete die Vereine in seiner Gemeinde als „unverzichtbar, um alle Interessen in der Bevölkerung abzudecken“.

