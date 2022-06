Vereinsobmann Auer: "Viele kochen ihr eigenes Süppchen!"

Werbung

NÖN: Als Musiker sind Sie auf diversen Festivitäten und Feierlichkeiten ein gern gesehener und gut bekannter Alleinunterhalter. Fühlen Sie sich als Obmann des Wirtschaftsvereines in einer ähnlichen Rolle?

Herbert Auer: Nein, das kann man nicht sagen. Das Vorstandsteam, darunter etwa Rudi Grubich als Stellvertreter, spricht sich schon darüber ab, was passiert und wir treffen uns auch regelmäßig.

Sie haben bei der Innenstadt-Diskussion damit aufhorchen lassen, dass Sie im Herbst die Obmannschaft zurücklegen wollen. Was ist der Grund dafür?

Auer: Der Grund ist, dass wir das letzte Geschäftsjahr mit unserem Musikgeschäft haben und es Zeit wird, dass ein Jüngerer übernimmt. Das möchte ich dann gleich in einem Zug machen.

Wer soll der Jüngere sein? Gibt es einen Nachfolger?

Auer: Im Moment nicht wirklich. Im Vorstand habe ich schon mit einigen geredet, da will aber auch nicht unbedingt jemand in die erste Reihe. Alle wollen mitarbeiten, aber niemand will nach vorne.

Ist der Verein überhaupt noch zeitgemäß? Oder ist er zum Sterben verurteilt?

Auer: Zeitgemäß ist der Verein schon noch. Die Wirtschaftstreibenden müssten nur alle an einem Strang ziehen. Wir haben derzeit 36 Mitglieder, darunter einige, die nicht immer direkt und unmittelbar etwas vom Verein haben. Da sind wirklich einige aus Solidarität dabei.

Warum ist es so schwierig, neue Mitglieder zu finden und diese für gemeinsame Aktionen zu begeistern?

Auer: In Neunkirchen halten die Gewerbetreibenden untereinander nicht wirklich zusammen. Wenn man da irgendwas macht oder machen will, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist: Der Zusammenhalt ist nicht wirklich da. Es sind viele, die lieber ihr eigenes Süppchen kochen. Das Problem ist auch, dass Geschäfte in der Innenstadt – besonders die, die für den Verein wichtig wären – fehlen. Es gibt zu viele Leerstände und die Geschäfte, die es gibt, haben ihre Stammkundschaften.

Aber grundsätzlich sollte es schon eine Zukunft für den Verein geben, oder?

Auer: Irgendwie muss es für den Verein eine Zukunft geben, alleine, wenn ich an die Einkaufstaler denke. Über hundert Firmen nutzen die Einkaufstaler, die nehmen das wirklich dankbar an.

Es gibt in Neunkirchen auch einen Verein für Tagestourismus. Würde aus Ihrer Sicht eine Bündelung Ihres mit diesem Verein Sinn machen?

Auer: Ja, das hätte ich mir vorstellen können, aber da hätten wir von Anfang an darüber reden müssen. Bei diesem Verein gibt es ein bisschen einen Unterschied, weil sie keine Mitgliedsbeiträge kassieren. Ich hätte mir das als Untergruppe unseres Vereines vorstellen können. Aber ich habe auch noch nicht rausbekommen, warum einige nicht zu unserem Verein wollen. Wir waren auch bezüglich des Mitgliedsbeitrages von 180 Euro im Jahr gesprächsbereit und haben gefragt, ob der vielleicht zu hoch war. Wir haben bei der letzten Generalversammlung auch darüber gesprochen, aber im Verein war die Mehrheit der Ansicht, dass bei einer Heruntersetzung der Mitgliedsbeiträge zwar mehr Geld, aber nicht mehr Mitglieder überbleiben.

Es sind zuletzt Misstöne zwischen Politik und Wirtschaft beklagt worden, auch im Zuge der NÖN-Diskussion. Wie empfinden Sie das persönlich?

Auer: Es war eine Zeit lang schon so, dass wir vom Verein Vorschläge gemacht haben und die von der Politik nicht angenommen oder abgetan wurden. Deswegen habe ich von meiner Seite gesagt, dass ich mich dazu nicht mehr äußern will. Wenn die Politik das so oder so will, muss sie das machen, dann können wir nichts tun. Deshalb haben wir auch die Aktivitäten, die wir in die Richtung gehabt haben, eingestellt. Wir haben Umfragen gestartet, aber es gab kein Miteinander.

Müssen sich aus Ihrer Sicht auch die Unternehmer an der eigenen Nase nehmen, etwa bezüglich der Bewerbung der Taler und „Neunerl“? Letztere werden in Betrieben, wo sie eigentlich vorhanden wären, oft gar nicht ausgegeben, außer, man fragt explizit danach.

Auer: Ja, das ist so. Wir haben 30 gemeldete Mitgliedsbetriebe und aktiv kaufen nur 15 die Neunerl nach. Die Dienstleister sind recht bemüht darum, an erster Stelle steht sicherlich die Buchhandlung, an zweiter Stelle die Apotheke. Andere haben mir gesagt, sie backen ihre eigenen Brötchen und wenn ich da oder dort mehr dazu gebe habe ich mehr davon. Da sieht man wieder, dass der Zusammenhalt der Leute fehlt.

Jetzt hat ja die Stadt die Hand zu einem gemeinsamen Neuanfang gereicht. Es gibt große Pläne, die angekündigt wurden, zum Beispiel ein Stadtmarketing. Was halten Sie davon? Oder hätten Sie lieber nach wie vor einen Citymanager?

Auer: Zum Citymanager ist meine Meinung ganz einfach: Es kostet die Anstellung etwas, der Citymanager muss Geld in die Hand nehmen um etwas bewegen zu können. Als Problem sehe ich bei dieser Sache dieses, dass der Citymanager eine Idee hat, aber niemand mitmacht. Ich kann einen Gewerbetreibenden nicht verpflichten, das er dann wirklich mitmacht.

Also ist die Aufstellung des Stadtmarketings vielleicht ohnehin besser?

Auer: Die Frage ist: Bekommt das Stadtmarketing ein Budget? Vielleicht ziehen dann mit der Gemeinde mehr mit, als wenn wir es mit dem Verein machen.

Auch von der Cityapp verspricht man sich viel. Kann das der Wirtschaft helfen?

Auer: Wir waren diesbezüglich auch schon an so etwas dran. In Ternitz gibt es das ja schon. Was Informationen betrifft, kann ich mir das vorstellen, bei den Neunerl habe ich aber meine Zweifel: Die sammeln hauptsächlich ältere Leute, und die sind mit Apps meist nicht so bewandert. Die jüngeren Leute kaufen zu wenig in Neunkirchen – und die großen Ketten wie Lidl und Co werden nicht mitmachen.

Sie liegen mit Ihrem Geschäft zwischen Innenstadt und Panoramapark. Ist es aus Ihrer Sicht gelungen, vernünftige Verbindungen zu schaffen?

Auer: Das Thema hat schon mit dem Bau des Panoramaparks begonnen. Es war ausgemacht, dass er Richtung Innenstadt offen bleibt – und das Gegenteil ist geschehen. Er ist ins Innere der Stadt mit einer großen Mauer abgegrenzt. Und wer in die Stadt kommt, um den Kirchenturm zu sehen, wird am Minoritenplatz wieder rausgeschmissen.

Sie sind immer gegen das aktuelle Verkehrskonzept aufgetreten – woran krankt es aus Ihrer Sicht am meisten?

Auer: Die „Phase zwei“ hätte umgesetzt gehört, das wäre das Wichtigste. Das heißt: Die Brevilliergasse reinfahren, die Wienerstraße umkehren und wieder hinaus, das wäre logisch. Bei der ersten Schleife fährt man in den Panoramapark raus, bei der zweiten Schleife zum Minoritenplatz und bei der dritten Schleife über Hauptplatz und Wienerstraße raus.

Sie beenden spätestens nächstes Jahr Ihre Tätigkeit im Musikgeschäft und wohnen selbst in Ternitz. Werden Sie dann noch nach Neunkirchen kommen?

Auer: Gelegentlich sicher.

Verein darf nicht sterben!

