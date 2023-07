Zu Gast beim Schildkrötenflüsterer von Pottschach

„Eigentlich bin ich durch meinen Vater auf die Schildkröten gekommen. Nach seinem Tod habe ich die Tiere übernommen und das eine hat dann das andere ergeben“, erinnert sich der pensionierte Polizist an den Beginn seiner Leidenschaft. Erste laienhaft Zuchtversuche waren rasch von Erfolg gekrönt. Mittlerweile betreibt er die Aufzucht der Tiere gemeinsam mit seiner Gattin Tanja höchst professionell. „Wir haben fünf adulte, das sind legereife Weibchen, die nach dem Winterschlaf im Abstand von dreiwöchigen Tranchen Eier legen. Bis zu neun Stück können das sein“, erklärt er der NÖN beim Lokalaugenschein. Die Eier werden nach dem Legen aus der Erde ausgegraben und kommen fürgenau 54 Tagen bei gleichbleibender Temperatur in den Brutkasten. Bei der Entnahme aus dem Nest muss man höchst vorsichtig sein und darf sie nicht drehen: „Sonst sterben die Embryos!“ Im Brutkasten selbst hat es in der Regel 32,5 Grad. Allerdings kann man mit der Temperatur auf die Entwicklung des Geschlechts eingreifen. „Die Männchen haben es lieber kälter, die Weibchen wärmer. Das ist wie im richtigen Leben“, muss Fischer lachen.

Haben die kleinen Schildkröten das Licht der Welt erblickt, werden sie gewogen, desinfiziert,fotografiertund katalogisiert. Einmal hatte Fischer sogar das seltene Glück, dass sich siamesische Zwillinge in einem Ei befanden: „Die waren am Bauch zusammengewachsen. Der Tierarzt hat ihnen am Telefon keine Überlebenschance gegeben, da habe ich selbst zum Skalpell gegriffen, sie getrennt und aufgepäppelt.“ Das vor über einem Jahr. „Castor“ und „Pollux“, so der selbstredende Namen der beiden, der für das aus der griechischen Mythologie bekannte Zwillingspaar steht, geht es heute bestens, wie Fischer bei einer kurzen Fütterung im Gehege demonstriert.

Das Paar der siamesischen Zwillinge trennte Fischer fachmännisch selbst, Foto: privat

Hete geht es ,,Castor" und ,,Pollux" blendend. Foto: Christian Feigl

Mittlerweile ist das Hobby für ihn fast zu einem Beruf geworden. In fünf Gehegen werden Jung-, Alttiere und Babys gehalten. „Tägliches Ausmisten, Pflege und Fütterung halten mich ziemlich auf Trab“, so Fischer, der mit seiner Gattin deswegen im Sommer auf mehrtägige Urlaub großteils verzichten muss. Die Futtersuche auf den benachbarten Feldern – die Tiere bekommen nur Wildkräuter wieSpitzwegerich, Löwenzahn oder manchmal als „Leckerli“ frische oder getrocknete Hibiskusblütenzu fressen – sorgt für regelmäßige Bewegung. Drei Laufenten und an die 60 Kois im großen Gartenteich komplettieren den Kleinzoo des Ehepaares.

Ein Jahr bleiben die Jungtiere in der Obhut der Familie Fischer, ehe sie um 70 Euro (plus 15 Euro für dieCites-Papiere) abgegeben werden. „Die Leute stehen Schlange, aber ich gebe sie nicht jedem. Fast die Hälfte der Anfragen lehne ich ab. Da muss schon das Umfeld passen. Eine Freilandhaltung mit Frühbeet und inkludierter Technik sollte auf jeden Fall vorhanden sein“, möchte Günter Fischer seine Babys gut aufgehoben wissen. Schildkröten sind eine Anschaffung fürs Leben! Für wen sind eigentlich Schildkröten ideale Haustiere? „Sicher nicht für Kinder, denn sie sind keine Spielgefährten. Auch nicht für Leute, die sich mit ihren Tieren bewegen wollen. Eher für Personen, die Ruhe suchen. Denn Schildkröten zu beobachten ist höchst interessant.“

Besondere Familienmitglieder der streng geschützten Tiere dürfen übrigens im großen Gehege, das mit riesigen Lavendelsträuchern, deren Öle für den Panzer besonders wichtig sind, vielen Sträuchern und aus Blumentöpfen geschaffenen Rückzugsmöglichkeiten ausgestattet ist, bis an ihr Lebensende bleiben. Etwa „Monster“, die Schildkröte seines Vaters, die bereits rund 40 Jahre auf dem Buckel hat und aufgrund einer Deformation am Panzer diesen Namen trägt. Zu ihr pflegt Pottschachs „Schildkrötenflüsterer“ ein besonderes Verhältnis. Sie kommt auf Fischers Zuruf unter dem Lavendelbusch hervor, schnappt sich einen Bund Spitzwegerich. „Sie wird wahrscheinlich auch mich überleben“, wird er am Schluss des Besuchs fast ein wenig wehmütig.