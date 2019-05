Es gibt ihn bereits seit Jahrzehnten, den Albanischen Kulturverein in Ternitz. Dieser erregt momentan mit dem Projekt „Vereinshaus“ die Gemüter einiger Ternitzer – und zwar so sehr, dass Anrainer bereits eine Unterschriftenliste, mithilfe der Ternitzer FPÖ, initiiert haben. Sie wollen, dass das Vereinshaus nicht in der Ruedlstraße, sondern an einem anderen Standort gebaut wird. Für den Kulturverein unverständlich.

Laut Vereinsobmann Sukri Demiri hat es bereits Gespräche mit Bürgermeister Rupert Dworak sowie Stadtrat Peter Spicker (beide SPÖ) gegeben.

Verein will sich aus Diskussion halten

„Als Menschen, die aus einem europäischen Land vor 30 bzw. 40 Jahren nach Österreich gekommen sind, die immer ihre Steuern gezahlt haben und nicht von Sozialleistungen des Landes leben, sind wir erschüttert, dass gegen uns gehetzt wird“, heißt es in einem Schreiben des Vereins. An der Diskussion rund um die Unterschriftenliste, die unter anderem auch von der FPÖ unterstützt wird, möchte sich Demiri keinesfalls beteiligen, da sein Verein überparteilich sei.

Baustart gibt es in diesem Jahr keinen

Um die momentan kochende Stimmung etwas zu dämpfen, hat sich der Verein dazu entschlossen, in diesem Jahr keine baulichen Maßnahmen zu setzen. „Wir benötigen ohnedies noch einige Zeit, um auch den Bau finanzieren zu können. Wir erhalten dafür keine Förderungen, sondern bezahlen alles selbst und wollen auch noch aus eigener Kraft uns diesen Traum eines eigenen Vereinshauses erfüllen“, so der Obmann.

Der gültige Baubescheid liege aber bereits vor. „Umso mehr verwundert es uns, dass der Herr Bürgermeister und die Mitglieder des Stadt- und Gemeinderates nunmehr zum Amtsmissbrauch angestiftet werden“, kann Demiri die Vorgehensweise mancher Anrainer und Politiker aus der Stadtgemeinde nicht nachvollziehen.