NÖN: Frau Bezirkshauptfrau, Neunkirchen gilt seit wenigen Wochen als einer der Corona-Hotspots in Österreich. Worauf führen Sie das zurück?

Alexandra Grabner-Fritz: Ein ganz wesentlicher Grund des Anstiegs der Infektionen ist die britische Virusmutation, die deutlich ansteckender ist und sich zudem verstärkt auch in Schulen und Kindergärten verbreitet hat. Eine einzelne Infektion in einer Schulklasse löst so derzeit zahlreiche Covid-Infektionen in den Familienverbänden aus. Dass zudem im Bezirk Neunkirchen viele Großfamilien leben, verstärkt den Effekt zusätzlich.

Viele Bürger haben mit Unverständnis darauf reagiert, dass von einem Tag auf den anderen Polizeikontrollen stattfanden. Zum Vergleich wurde auf die Stadt Wiener Neustadt verwiesen, wo es mehr Vorbereitungszeit gab.

Der Erlass des Gesundheitsministeriums ist hier klar. Wenn die 7-Tage-Inzidenz über eine Woche bei mehr als 400 pro 100.000 Einwohner liegt, sind von der Bezirkshauptmannschaft Maßnahmen zu setzen. Daher war es mir auch ein Anliegen, bereits mehrere Tage davor, auch über die NÖN und andere Medien, auf die prekäre Situation hinzuweisen und die Bevölkerung rechtzeitig zu informieren, dass es zu Ausreisetests kommen kann. Zudem wurde am ersten Tag auch nicht gestraft und war die Polizei angewiesen, zu Beginn mit Augenmaß und Hausverstand vorzugehen.

Die Verordnung geht auf einen Erlass des Ministeriums zurück. Wie viel Handlungsspielraum hat die Bezirkshauptmannschaft?

Die ‚,Eckpunkte'' wie zum Beispiel die Ausreisetests, sind im Erlass verankert. Die Bezirkshauptmannschaft hat aber die Möglichkeit, regionale Gegebenheiten zu berücksichtigen. So zum Beispiel, dass es für Menschen mit Wohnsitz im Bezirk Neunkirchen auch möglich ist, auf direktem Weg die Teststraßen im Bezirk Wiener Neustadt und der Stadt Wiener Neustadt aufzusuchen, um die Testungen zu erleichtern!

In den ersten Tagen gab es lange Menschenschlangen vor den Teststraßen. Wurde mit dem Aufstocken des Angebots zu lange zugewartet?

In unserem Bezirk sind es vor allem Freiwillige, an der Spitze das Rote Kreuz und der Arbeitersamariterbund, die mit den Gemeinden die Tests abwickeln. Daher gilt es allen voran diesen Menschen Danke zu sagen! Aber es ist richtig, ein weiterer Ausbau ist aufgrund der aktuellen Gegebenheiten unbedingt notwendig. Daran arbeiten die Gemeinden derzeit auch auf Hochtouren.

Wie läuft das Contact Tracing in Ihrem Haus?

Circa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich von circa 8 bis 20 Uhr, wenn notwendig auch länger, mit dem Contact Tracing beschäftigt. Es hat absolute Priorität, weil es uns dabei hilft, Infektionsketten zu durchbrechen. Wir sind aber dabei auf die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen. Beim Contact Tracing geht es uns nicht um das Bestrafen der Kontakte, sondern um die Gesundheit der Menschen in unserem Bezirk!

Ihre Behörde ist seit gut einem Jahr fast rund um die Uhr im Einsatz. Welche Stimmung nehmen Sie innerhalb der Belegschaft wahr?

Die Zusammenarbeit in der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen ist sehr professionell und ernsthaft. Und dennoch ist die Stimmung nach wie vor gut. Wir alle wollen dasselbe – die Gesundheit der Menschen schützen und eine Rückkehr zu unserem normalen Leben ermöglichen. Diese Ziele geben Kraft und motivieren. Ich bin stolz auf mein Team, wir kontaktieren nach wie vor die Erkrankten und deren Kontakte tagesaktuell.

Wie nehmen Sie selbst die Einschränkungen und die aktuelle Situation wahr?

Derzeit ist es meine Aufgabe den Bezirk Neunkirchen gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bezirkshauptmannschaft und mit vielen wichtigen Partnern, wie zum Beispiel den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Kammern, den Medien oder den Verbänden durch eine sehr herausfordernde Situation zu führen. Darauf liegt mein Fokus, dem gilt meine ganze Kraft. Meine persönlichen Einschränkungen sind derzeit nicht bedeutsam.

Viele Menschen sind aufgrund der Pandemie frustriert und ausgelaugt. Können Sie das nachvollziehen?

Ich verstehe das gut. Wir alle würden uns viel lieber bei dem ein oder anderen festlichen Anlass einer Feuerwehr treffen oder einmal ein paar Tage ohne nachzudenken wegfahren. Viele Menschen haben derzeit zudem wirkliche Existenzängste. Da geht es um den Arbeitsplatz, um das aufgebaute Unternehmen. Es geht um die Sorge, die Kinderbetreuung, das Homeoffice und das Homeschooling nicht unter einen Hut zu bringen und auch die familiäre und nachbarschaftliche Unterstützung ist nur eingeschränkt möglich. Aber ich kann trotzdem nur eines mitgeben: Wenn wir die Pandemie ignorieren und so tun, als wären unsere Intensivstationen nicht an der Grenze, wird es auch nicht besser.

Ihr Appell an die Bevölkerung?

Wir müssen lernen, mit Covid-19 zu leben. Vor einigen Monaten war ein langer Lockdown das Mittel, um die Infektionen beherrschen zu können, jetzt sind wir in einer Phase, in der Schulen und Geschäfte zumeist offen sind, es aber gilt, intensiv zu testen. Ganz besonders in unserem Bezirk. Ich bin aufgrund aller vorliegender Studien guter Hoffnung, dass es uns mit der Impfung gelingen wird, wieder zurück zu einem normalen Alltag zu finden. Und bis dahin bitte ich wirklich alle eindringlich um Zusammenhalt und Zusammenarbeit. Wir müssen alles tun, um die Ausreisetests für unseren Bezirk so rasch wie möglich aufheben zu können!

Eine ausführliche Sonderstrecke zur aktuellen Corona-Situation findet ihr in der NÖN-Printausgabe sowie im E-Paper!