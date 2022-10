"100 Jahre Niederösterreich": Neunkirchner Kardinal

Alfons Maria Stickler wurde am 23. August 1910 als zweites von zwölf Kindern des Buchbinders Michael Stickler und seiner Gattin Theresa in Neunkirchen geboren, wo er von 1917 bis 1921 die Mühlfeldschule besuchte. Nach der Matura in Wien trat er in den Orden der Salesianer Don Boscos ein und studierte Theologie und Philosophie. Im Jahr 1937 wurde Stickler in der Lateranbasilika in Rom zum Priester geweiht, wo er auch noch kirchliches und weltliches Recht studierte.

Alfons Maria Stickler (1910-2007). Foto: www.santiebeati.it

Unmittelbar nach seinen Studien wurde Alfons Maria Stickler Lehrer für Kirchenrecht an der Universität der Salesianer und von 1958 bis 1966 deren Rektor. In seine Amtszeit fiel der Umzug dieser Hochschule von Turin nach Rom. Am Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) war der Kirchenrechtsexperte Stickler als Berater mehrerer Kommissionen beteiligt.

Im Jahr 1971 wurde er zum Präfekten der Vatikanischen Bibliothek berufen. In dieser Tätigkeit erwarb er sich große Verdienste um den Erhalt des wertvollen Bücherbestands, weiters war er auch Archivar des Vatikanischen Geheimarchivs. 1983 wurde Alfons Maria Stickler zum Bischof geweiht und 1985 von Papst Johannes Paul II. mit der Titularkirche San Giorgio in Velabro in das Kardinalskollegium aufgenommen. Als Wahlspruch wählte er sich die Devise „Omnia et in omnibus Christus“ („Alles und in allem [ist] Christus“). Aus Altersgründen trat er im Sommer 1988 von seinen Ämtern zurück, blieb aber weiterhin im Vatikan wohnhaft.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters war Kardinal Stickler sehr aktiv und reiste oftmals in den deutschen Sprachraum zu kirchlichen Veranstaltungen, wo der traditionelle Messritus, der ihm sehr am Herzen lag, praktiziert wurde. Aber auch seine Heimatstadt besuchte Alfons Maria Stickler regelmäßig während des Sommers und so konnte es schon einmal passieren, dass die ganz normale Abendmesse in der Stadtpfarrkirche auf einmal von einem Kurienkardinal gelesen wurde. Eine besondere Freude war für ihn auch, wenn er Besucher aus Neunkirchen im Vatikan begrüßen konnte. Schließlich ehrte die Stadtgemeinde Neunkirchen ihren großen Sohn im Jahr 1990 auch mit der Ehrenbürgerwürde.

Beim Konklave nach dem Tod von Johannes Paul II. im Jahr 2005 war der bereits 94-jährige Alfons Maria Kardinal Stickler aus Altersgründen nicht mehr wahlberechtigt, ab 2006 war er der weltweit älteste lebende Kardinal und verstarb am 12. Dezember 2007 im Vatikan. Er fand in seiner Titelkirche San Giorgio in Velabro die letzte Ruhestätte.

