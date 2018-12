Lions-Club freute sich über motivierte Mannschaften am Beginn der dritten Woche.

Mariandlschießen startete in die dritte Woche .

Das vom Lions Club organisierte Benefiz-Mariandlschießen am Neunkirchner Hauptplatz geht in die bereits dritte Woche: Am Montagabend duellierten sich folgende Mannschaften: Rotary Club Neunkirchen, MIA Mitteregger Architekten, 1a Installateur Bürger und Bank Austria Neunkirchen.

NÖN.at veröffentlicht täglich alle Fotos vom Mariandlschießen!