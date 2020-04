Bereits vor mehreren Wochen wurden die Bürgermeister und deren Stellvertreter von Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz angelobt. Weil an diesem Termin allerdings einige Gemeindevertreter nicht teilnehmen konnten, wurden die „restlichen“ fünf am Freitagnachmittag angelobt. Auch diesmal fand die Angelobung im Freien, konkret am Parkplatz hinter der Bezirkshauptmannschaft, statt – aufgrund der aktuellen Situation natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand. „Eine Angelobung gehört dazu, damit Sie nach außen hin rechtswirksam auftreten können“, erklärte Bezirkshauptfrau Grabner-Fritz, warum dieser Akt so wichtig sei.

Mit den Ortschefs Johann Döller (Reichenau an der Rax), Franz Woltron (Würflach) und Wilhelm Terler (St. Egyden am Steinfeld) sowie den Vizebürgermeistern Josef Reichmann (Aspang Markt) und Michael Sillar (Reichenau an der Rax, allesamt ÖVP) sind nun alle 44 Bürgermeister und deren Stellvertreter auch offiziell im Amt. „Ich bin überzeugt davon, dass wir die Feierlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachholen können“, zeigte sich Bezirkshauptfrau Grabner-Fritz optimistisch. Einmal mehr wies sie auf die wichtige Funktion des Bürgermeisters hin: „Es ist sicherlich eines der schönsten Ämter, weil man den Menschen ganz nah sein kann. Und gerade jetzt in dieser Zeit brauchen die Bürger einen Amtsträger vor Ort.“

Unterstützt wurde Grabner-Fritz bei der Angelobung einmal mehr von Bürodirektor Peter Hollendohner und Mitarbeiter Michael Polleroß.