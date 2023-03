Hochegger Primar: „Umweltfaktoren spielen große Rolle“

Bei einer Allergie überreagiert das Immunsystem – aber warum eigentlich, wie kommt es dazu? Peter Schenk: Neben erblichen Komponenten spielen Umweltfaktoren eine Rolle wie Feinstaubbelastung, aktives und passives Rauchen, Frühgeburt et cetera. Bei einer Allergie reagiert das körpereigene Immunsystem überempfindlich auf im Grunde harmlose körperfremde Substanzen wie zum Beispiel Pflanzenpollen, Gräser oder bestimmte Nahrungsmittel.

Kann man Allergien grundsätzlich vorbeugen? Kinder, die auf einem Bauernhof – insbesondere, wenn es dort Rinder gibt – aufwachsen, haben ein niedrigeres Risiko, eine Allergie zu entwickeln. Für den „Allergieschutz“ wurde ein Protein von Kühen, das Beta-Lactoglobulin, identifiziert. Weiters gibt es einen gewissen Schutz durch das Stillen der Babys (bis zum fünften Monat) – die in der Muttermilch enthaltenen Polysaccharide fördern das Wachstum wichtiger Darmbakterien, unterstützen daher die Darmflora.

Welche Formen von Allergien gibt es – und welche davon treten besonders häufig auf? Es gibt vier verschiedene Typen. Beim Typ I (Sofortreaktion) bildet der Körper unmittelbar nach Kontakt mit einem bestimmten Allergen passende Antikörper der Gruppe Immunglobulin E – das Immunsystem ist nun gegen diese Antigene sensibilisiert. Beim nächsten Kontakt kommt es zu einer Reaktion des IgE mit Mastzellen und zur Freisetzung von Histamin und anderen Mediatoren. Dies führt zu einer Rötung und Schwellung der Haut und Schleimhäute mit den typischen Symptomen: allergischer Schnupfen, Bindehautentzündung, Asthma bei Allergie auf Gräser, Pollen, Tierhaare, Hausstaubmilbe et cetera. Weiters gehört auch der Nesselhautausschlag dazu (Urticaria). Dieser Allergietyp kann auch schwer sein – wie bei der Insektengiftallergie – und zum allergischen Schock führen.

Und bei Typ II, III und IV? Der Typ II spielt eine Rolle bei Bluttransfusionen, Abstoßungsreaktionen nach Organtransplantation oder Reaktionen auf Medikamente. Beim Typ III kommt es über eine Immunkomplexbildung zu einer Gewebsreaktion, wie bei der exogen allergischen Alveolitis (typisches Beispiel: Farmerlunge, Taubenzüchterlunge). Beim Typ IV (Spättyp) kommt es zu einer Kontaktallergie der Haut (wie zum Beispiel auf Nickel oder Latex), wodurch es an der betroffenen Hautstelle zu einer juckenden Rötung kommt.

Gibt es Menschen, die eher anfällig sind für Allergien als andere? Ja, das sind Menschen mit erblicher Belastung (wenn die Eltern bereits Allergien haben), Kinder mit Passivrauchbelastung im Wohnraum, Kinder mit erhöhter Feinstaubbelastung, Frühgeborene, Kinder, die nicht oder nur kurz gestillt werden. Interessanterweise ist die Häufigkeit für allergisches Asthma in Großbritannien wesentlich höher als in anderen europäischen Ländern, die Ursache dafür ist nicht klar.

Welche Symptome treten am häufigsten auf? Die typischen Symptome sind der Heuschnupfen und die allergische Bindehautentzündung in der Pollensaison, beim Asthma anfallsartige Kurzatmigkeit und Druckgefühl in der Brust, manchmal hört man auch selbst das Pfeifen und Giemen bei der Ausatmung. Typisch sind beim Asthma auch Beschwerden in der Nacht um circa vier Uhr. Weiters das anfallsartige Auftreten von Hautnesseln bei der Urticaria und die lokale Hautrötung bei der Nickelallergie (zum Beispiel bei der Uhr oder Schmuck). Manchmal gibt es auch Kreuzallergien: bei der Birkenpollenallergie z. B. gibt es häufig auch allergische Reaktionen auf Nahrungsmittel wie Äpfel, Sellerie, Pfirsich, Erdnuss et cetera. Die Ursache dafür liegt in der Ähnlichkeit von Allergie-auslösenden Proteinen.

Wenn ich selbst an einer Allergie leide – an welche Stellen kann ich mich zur Diagnose wenden? An Lungenfachärzte, Hautärzte, HNO-Fachärzte, Kinderärzte beziehungsweise an Allergieinstitute.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.