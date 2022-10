Bälle in Neunkirchen: Ein Winter wie damals

Es waren äußerst ruhige Wintermonate in den vergangenen beiden Jahren – nicht nur Advent- und Faschingsveranstaltungen wurden (großteils) abgesagt, auch den Bällen erteilte die Pandemie eine klare Absage. Diese Zeiten dürften allerdings vorbei sein, wie ein Rundruf bei Ballveranstaltern und Gemeinden im Bezirk ergibt. Ein Großteil der etablierten Veranstaltungen wird in der heurigen Saison (voraussichtlich) stattfinden.

Geplant ist etwa wieder der Feuerwehrball der FF Maria Schutz (Gemeinde Schottwien): „Dieser wird wie gehabt am Faschingssamstag stattfinden, solange uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht und wir ihn wieder absagen müssen“, sagt Kommandant Leonhard Melcher zur NÖN.

Die Ternitzer Stadthalle ist eine beliebte Balllocation, egal ob für Schulen oder für Feuerwehren.

Foto: Tanja Barta/Archiv

So geht auch die Freiwillige Feuerwehr Stuppach (Stadtgemeinde Gloggnitz) vor: Sie eröffnet den „Ballreigen“ in der Region am Samstag, den 14. Jänner, im Hotel Loibl. „Selbstverständlich gibt es auch wieder eine Bar und eine große Mitternachtsverlosung“, rührt Kommandant Matthias Köpf schon jetzt kräftig die Werbetrommel. Auch die städtische ÖVP will wieder einen Ball organisieren. „Die Vorfreude ist groß und wir alle freuen uns schon auf eine gelungene Ballnacht am 21. Jänner im Hotel Loibl“, so Parteiobmann Gerald Koloc. Geplant ist auch der Ball der Stadtfeuerwehr Gloggnitz am Samstag, den 11. Februar, ebenso im Hotel Loibl.

„Bälle gehören einfach zu Würflach“

Auf eine umfassende Ballsaison stellt man sich auch im Schneebergland ein: In Würflach sind neben dem traditionellen Feuerwehrball, dem Bauernball und dem Kindermaskenball auch der Senioren- und der Pensionistenball geplant. „Bälle gehören einfach zu Würflach“, sagt Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP). All diese Veranstaltungen gingen zuletzt im Jahr 2019 vonstatten. In Puchberg am Schneeberg ist nicht nur der Bauernball der ÖVP für 11. Februar in der Schneeberghalle geplant, die Gemeinde will auch den Kindermaskenball wieder aktivieren. „Und für den Faschings-samstag planen wir wieder unseren großen Umzug, sofern das möglich ist“, so Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ).

Ternitz: Vereine „sollen nicht in Kosten versinken“

In Ternitz ist es die Stadthalle, die im Winter und Frühjahr als Hauptlocation für Bälle dient. Die steigenden Energiekosten gibt man hier in Form einer Pauschale an die Organisatoren weiter. „Wir wollen es vermeiden, die Miete zu erhöhen. Deshalb gibt es eine Energiepauschale. So sollen die Vereine die Möglichkeit haben, dennoch einen Ball ausführen zu können, ohne in den Kosten zu versinken“, erklärt der zuständige SPÖ-Stadtrat Peter Spicker. Die Buchungen der Bälle seien bis dato noch zurückhaltend, Absagen von größeren Bällen gebe es allerdings noch keine.

„Alle Maßnahmen, die nicht über eine Maskenpflicht hinausgehen würden, wären, denke ich, schon umsetzbar“

Robert Kwas

In der Gemeinde Breitenau hat man mit dem Steinfeldzentrum ebenfalls eine Location, die gerne für Ballnächte genutzt wird. Und die Vorbereitungen der gemeindeeigenen Bälle laufen laut SPÖ-Vizebürgermeister und Amtsleiter Robert Kwas bereits auf Hochtouren. „Es ist geplant, dass der SPÖ-Ball, der Bauernball sowie die Faschingsveranstaltungen über die Bühne gehen“, meint er. All diese Bälle finden allerdings erst im kommenden Jahr statt. Ob die Angst vor Corona groß ist? „Alle Maßnahmen, die nicht über eine Maskenpflicht hinausgehen würden, wären, denke ich, schon umsetzbar“, ist sich der Vizebürgermeister sicher.

Auch Edlitz plant im kommenden Winter wieder etliche Ballveranstaltungen. „Terminisiert und im Veranstaltungskalender eingetragen sind an sich alle, ob sie tatsächlich durchgeführt werden können, kann ich natürlich noch nicht fix sagen“, meint Bürgermeister Manfred Schuh (ÖVP) zur NÖN. Seine Partei lädt am 11. Februar etwa wieder zum Kerzenball ins Gasthaus „Grüner Baum“ ein, der Landjugendball ist für 18. Februar geplant und der Jägerball findet voraussichtlich am Samstag, den 28. Jänner, statt.

