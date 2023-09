Nach sieben Jahren Vakanz: Kassenstelle in Aspangberg nachbesetzt

„Gut Ding braucht Weile“ – dass Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP) mit Blick auf die Besetzung der freien Kassenstelle dieses alte Sprichwort strapaziert, mag fast schon untertrieben wirken: Seit dem Jahr 2016, nach der Pensionierung von Bernhard Koller, konnte die Stelle nicht nachbesetzt werden – trotz mehrmaliger Ausschreibung der Ärztekammer und vieler Appelle des Bürgermeisters.

Mit 2. Jänner 2024 gehört das Warten aber definitiv der Vergangenheit an: Medizinerin Andrea Bittmann, aktuell noch im Interdisziplinären Aufnahmebereich am Landesklinikum Neunkirchen tätig, übernimmt die freie Stelle – sehr zur Freude des Bürgermeisters: „Ich bin total erleichtert und überglücklich, dass wir endlich eröffnen können. Denn die Situation für die Bevölkerung war untragbar“, meint Bernhard Brunner im NÖN-Gespräch. Es sei „kein Tag“ vergangen, an dem sich nicht jemand nach einem neuen Arzt oder einer Ärztin bei ihm erkundigt habe, ergänzt Brunner: „Es tut gut, jetzt endlich sagen zu können, dass wir jemanden haben und die Ordination eröffnen können!“

Ich bin total erleichtert und überglücklich, dass wir endlich eröffnen können! Bernhard Brunner, Bürgermeister

Für Medizinerin Andrea Bitmann ist Aspang beziehungsweise Aspangberg kein unbekanntes Terrain. Vor gut drei Jahren wurde – aufgrund der großen Nachfrage – vis-à-vis des „Spar“-Supermarktes vorübergehend ein Praxis-Sharing-Modell, gemeinsam mit Kirchbergs Alois Rieck, umgesetzt. Bittmann wirkte damals bereits an dieser Übergangslösung mit. „Mir war immer klar: Wenn ich etwas eigenes mache, dann in Aspangberg, nachdem hier schon so lange jemand gesucht wird“, sagt die 44-jährige Mutter dreier Kinder, die privat in Lanzenkirchen im Bezirk Wiener Neustadt-Land lebt.

Vier Wochentage geöffnet, ein langer Nachmittag

Den Sprung in die Eigenständigkeit setze sie ganz bewusst, sagt Bittmann: „Man behandelt ,seine' Patienten, ist selbstständig. Und die Gemeinde ist mir sehr entgegengekommen.“ Zudem kenne sie den Ordinationsbetrieb, arbeitet Bittmann doch schon jetzt in der Ordination von Alexandra Hadler in Scheiblingkirchen mit.

Andrea Bittmann. Foto: Schober Arts Photography

Die exakten Öffnungszeiten ihrer Ordination, die sich im Mehrzweckgebäude im Ortsteil Hoffeld befindet, stehen aktuell noch nicht fest. „Vier Tage in der Woche wird geöffnet sein, inklusive eines langen Nachmittags“, so Bittmanns Pläne.

Bis zur geplanten Eröffnung am 2. Jänner ist noch einiges zu tun: Für die Ordination wird noch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gesucht, die Einrichtung muss ebenso erst erfolgen. „Aktuell sortieren wir die Angebote“, so Brunner.