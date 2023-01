FF Grimmenstein-Kirchau hat einen neuen Chef

Es war im Jahr 2018, als die Gemeinde schwer von einem Hochwasser getroffen wurde. Alois Köpf stand damals mit Gummischuhen in seinem schlammdurchtränkten Kirchauer Gasthaus, dem heutigen „B&B“.

Fünf Jahre später wurde er genau an diesem Ort zum neuen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Grimmenstein-Kirchau gewählt. „Man hat gesehen, was sich in so kurzer Zeit alles tun kann. Und die Menschen merkten, wie wichtig es ist, eine Freiwillige Feuerwehr zu haben“, freut sich Köpf, mit 49 von 54 Stimmen gewählt worden zu sein. Der 54-Jährige ist bereits seit 37 Jahren Teil der Wehr. Das Ziel, Kommandant zu werden, hatte er eigentlich nie: „Damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben innerhalb der Feuerwehr nach einem Nachfolger für Karl Grill gesucht, doch es hat sich bis auf mich niemand gefunden, der die Funktion übernehmen wollte.“ Für seine neue Rolle innerhalb der Feuerwehr hat sich Köpf einige Ziele gesetzt: „Ich möchte bei der Organisation innerhalb der Feuerwehr etwas ändern. Es sollte nicht alles nur am Kommandant und seinem Stellvertreter hängen bleiben.“ Außerdem möchte er persönlich vor allem auf die jungen Mitglieder zugehen und sie dazu motivieren, wieder mehr am Leben der Blaulichtorganisation teilzunehmen.

Köpfs Vorgänger Karl Grill übte die Funktion des Kommandanten fünf Jahre lang aus. Er zieht sich aus beruflichen sowie privaten Gründen zurück. Dank für seinen Einsatz gab es u. a. von den Bürgermeistern der Gemeinden.

