Niederösterreichs Polizei setzt in den Bergen auf Vierbeiner

Sie suchen nach abgängigen und verunfallten Personen oder verfolgen gar Straftäter im alpinen Gelände - die „alpinen Einsatzhunde“. Sind aktuell drei der speziell ausgebildeten Vierbeiner für das Landespolizeikommando in Niederösterreich im Einsatz, erhöht sich die Zahl in dieser Woche auf sieben. Am Dienstagvormittag machte sich Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Schneebergdörfl (Gemeinde Puchberg am Schneeberg) ein Bild von der Grundausbildung für Hunde und Hundeführer - gemeinsam mit der Alpinpolizei, der Bergrettung und (als Gastgeber) der örtlichen Feuerwehr.

Foto: BMI Karl Schober

40 Stunden umfasst die Grundausbildung, die alle Vierbeiner und ihre Führer durchlaufen müssen. Neben dem sicheren Fortbewegen im alpinen Gelände geht es auch darum, sich auf Einsätze mit dem Hubschrauber und das Mitfliegen am Bergeseil vorzubereiten. „Ziel der Ausbildung ist es, den Polizeihund für das Alpingebiet fit zu machen“, erklärt Michael Hochgerner, Niederösterreichs oberster Alpinpolizist. Die Arbeit ist jedenfalls gefragt: Rund 500 Einsätze verzeichnet die Alpinpolizei jährlich alleine in Niederösterreich.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sieht die „alpinen Einsatzhunde“ als „enorme Hilfe für die Polizei“ und ortet steigenden Bedarf: „Immer mehr Menschen zieht es in der Freizeit in die Natur und in die Berge. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Unfälle und Einsätze der Polizei. Die Polizeihunde sind dabei treue Begleiter auf vier Pfoten, die Sucheinsätze wesentlich verkürzen und damit Menschleben retten.“ Zugleich warnte der Minister davor, „schlecht ausgerüstet“ in die Berge aufzubrechen.

Österreichweit stehen aktuell rund 320 Polizeidiensthunde und deren -führer im Einsatz. Die zweijährige Ausbildung umfasst theoretische wie praktische Elemente. Daran anschließend können Spezialausbildungen, etwa zum Suchtmittel-, Blutspuren- oder Brandmittelspürhund absolviert werden.