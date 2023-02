Bezirk Neunkirchen: Wie sich unsere Betriebe fit halten

Die Fertigung hochwertiger Innenausstattungen für Business- und Privatjets sowie Mega-Jachten und Residenzen ist das Kerngeschäft von F/LIST mit Sitz in Thomasberg. Für die Beschäftigten in der Produktion bedeutet das körperlich anstrengende Arbeit, für Büro- und Support-Mitarbeiter viel Zeit am Schreibtisch vor dem Bildschirm. Für die Firmenleitung Grund genug, für entsprechenden Ausgleich zu sorgen – und zwar mit dem Gesundheitsprogramm „F/LIST belebt“.

Über die Initiative bietet das Unternehmen Vorträge und Schulungen zum Thema Gesundheit an, abseits dessen veranstaltet der Betrieb diverse Turniere sowie den F/LIST-Feistritztallauf. „Wir haben Kooperationen mit Fitnessstudios wie dem SGZ in Aspang, einem Yoga-Studio in Wiener Neustadt, unterstützen den Fußball-Nachwuchs beim SC Aspang genauso wie das Golfturnier am Semmering“, geht Monika Putz (Group Director People & Culture) auf nur einige wenige Punkte ein. Und auch eines der Aushängeschilder, das Betriebsrestaurant „franz“, spielt eine gewichtige Rolle im Unternehmen: Täglich können die Mitarbeiter zwischen drei Menüs wählen, es wird stets frisch gekocht.

Eigenes Fitnesscenter für die Beschäftigten

Eine Rolle spielt das Thema auch bei FWT Composites & Rolls. Das Wickeltechnik-Unternehmen mit Sitz in Neunkirchen besitzt schon seit einigen Jahren das „Betriebliche Gesundheitsförderung“-Siegel. Man versuche, gemeinsam an Veranstaltungen teilzunehmen, wie etwa dem Firmenlauf, sagt Geschäftsführer Günther Kautz: „Selbst veranstalten wir einmal jährlich eine Wanderung und einen Kegel-Abend.“ Abseits dessen werde wöchentlich ein Obstkorb zur Verfügung gestellt, ansonsten könne man im Unternehmen frische Sandwiches sowie Weckerl kaufen.

„Für die Lehrlinge gibt es während der Arbeitszeit das Angebot des Lehrlingsturnens“

Alexander Kleedorfer, Pressesprecher Semperit in Wimpassing

In der Firma Semperit in Wimpassing spiele die körperliche, aber auch die seelische Gesundheit aller Mitarbeiter eine große Rolle, heißt es. So gibt es etwa einen eigenen Sportverein, der rund 250 Mitglieder zählt und acht Sektionen umfasst. „Für die Lehrlinge gibt es während der Arbeitszeit das Angebot des Lehrlingsturnens“, zählt Pressesprecher Alexander Kleedorfer ein weiteres Sportangebot auf. Zudem gibt es für alle Mitarbeiter Ermäßigungen und Vorteile in diversen Fitnessstudios in der Umgebung. In der betriebseigenen Kantine können sich die Mitarbeiter außerdem online ihr Essen bestellen. Dabei werde auf alle Ernährungsbedürfnisse eingegangen, von vegetarisch bis hin zu vegan oder gar laktosefrei.

In der Firma Schoeller Bleckmann Oilfield hat man für die Mitarbeiter sogar ein eigenes Fitnesscenter eingerichtet. „Darüber hinaus organisieren wir mit unseren Lehrlingen einmal die Woche verschiedene Trainingseinheiten, abwechselnd gemeinsames Kraft-, Lauf- oder Schwimmtraining“, so Pressesprecher Andreas Böcskör über die sportlichen Aktivitäten innerhalb des Betriebs. Ernährungstechnisch gibt es für jene Mitarbeiter, die bewusster essen möchten, in der Kantine ein eigenes „Fit-Menü“.

„Da geht es nicht nur um den Sport, sondern vor allem darum, dass sich die Leute kennenlernen“

Karl Morgenbesser, Geschäftsführer der „Wexl Arena“ in St. Corona am Wechsel

Und wie sieht es mit dem Sport-Angebot in Firmen aus, in denen der Sport ohnehin schon eine maßgebliche Rolle spielt? „Wir haben für unsere beiden Betriebe gegenseitige Angebote“, sagt Karl Morgenbesser, Geschäftsführer der „Wexl Arena“ in St. Corona am Wechsel sowie des Sport- und Gesundheitszentrums (SGZ) in Aspang. Unter anderem umfasse diese Angebotsliste Physiotherapie-Termine, Trainingsmöglichkeiten sowie die Sauna. „Das jeweilige Angebot können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohnehin kostenlos nutzen, ein zusätzlicher Benefit ist eben das Angebot im jeweils anderen Betrieb“, fasst Morgenbesser zusammen. Auch Familienmitglieder, etwa Partner oder Kinder, profitieren von dem kostenlosen Angebot.

Pro Betrieb setze man außerdem auf Teambuilding-Einheiten oder gemeinsames Biken. „Da geht es nicht nur um den Sport, sondern vor allem darum, dass sich die Leute kennenlernen“, so Morgenbesser gegenüber der NÖN.

