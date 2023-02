Der 39-Jährige aus dem Bezirk Baden war Polizeiangaben zufolge in der Langermannrinne abgestürzt, die er am Göbl-Kühn-Steig queren wollte. Ein Zeuge hörte die Rufe des Mannes und verständigte die Einsatzkräfte. Der Niederösterreicher wurde von "Christophorus 17" am Tau gerettet und in das Universitätsklinikum Graz transportiert.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.