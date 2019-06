Direktor Gernot Braunstorfer und sein Team freuten sich über viele Besucherinnen und Besucher beim diesjährigen Schulfest in Sachsenbrunn (Kirchberg am Wechsel).

Gute Laune beim Schulfest in Sachsenbrunn .

Langeweile hatte beim Schulfest des G/RG Sachsenbrunn am vergangenen Freitag keine Chance: Ab dem frühen Nachmittag gab es zahlreiche Angebote für Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Gäste. So konnte man sich etwa beim Beachvolleyball oder beim Bogenschießen austoben, außerdem gab es diverse Vorführungen im Theatersaal und am Lehrerparkplatz. Direktor Gernot Braunstorfer dankte allen Mitwirkenden und lobte die Darbietungen der Schülerinnen und Schüler. Auch für Speis und Trank war bestens gesorgt.