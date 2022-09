AMS Neunkirchen lädt zum „Lehrlingsmatching“

In Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Mayerhofer-Trajkovski findet das „Speeddating“ zwischen angehenden Lehrlingen und Firmen aus den verschiedensten Branchen statt. Dabei haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in kurzer Zeit bei mehreren Firmen vorzustellen und so einen Ausbildungsplatz zu ergattern.

„Unser Ziel ist es, mit dem Lehrlingsmatching möglichst unkompliziert den Kontakt zwischen Lehrbetrieb und angehenden Lehrlingen herzustellen und – im besten Fall – die freien Lehrstellen gleich zu besetzen“, sagt AMS-Leiterin Claudia Schweiger.

Anmeldungen per E-Mail unter:

joboffensive.neunkirchen@ams.at

