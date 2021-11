Klaus Degen: Neuer Kommandant bei Neunkirchner Stadtpolizei

Degen begann 1998 seine zweijährige Ausbildung in der Polizeischule Marokkanerkaserne und war bei der Bundespolizeidirektion in Wien, ehe er mit 1. Dezember 2003 den Dienst bei der Stadtpolizei Neunkirchen aufnahm. Seit Juli 2012 war er Stadtwachekommandant-Stellvertreter. Mit 1. November 2021 trat er als Nachfolger von Chefinspektor Herbert Kostal den Posten des Kommandanten an. Er ist der 14. Kommandant in der über 150-jährigen Geschichte der Stadtpolizei Neunkirchen.

ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer bedachte den neuen Leiter mit Vorschusslorbeeren, lobte dessen verbindende und menschliche Art, mahnte aber neben einer gewissen Feinfühligkeit bei Amtshandlungen auch zur Vollziehung der Gesetze.

Degen selbst dankte für das Vertrauen und versprach seinem Team, ,,immer hinter euch, aber auch vor euch zu stehen", und wünschte allen, dass sie immer gesund heimkehren mögen.