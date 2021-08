„Jede Wahlniederlage stellt nicht nur für einen persönlich, sondern für die ganze Partei eine harte Nuss dar.“ Das sagt Neunkirchens SPÖ-Stadtparteivorsitzende Andrea Kahofer im Rahmen des dritten NÖN-Sommer-Stadtgesprächs mit NÖN-Redaktionsleiter Christian Feigl und Stellvertreter Philipp Grabner.

Man habe sich über das Abschneiden bei der Wahl 2020 – die SPÖ musste dabei zwei Mandate abgeben – „sehr viele Gedanken gemacht“, nun gelte der Blick aber der Zukunft, so Kahofer. Offen ließ sie dabei, ob sie bei der Gemeinderatswahl 2025 nochmals als Frontfrau ins Rennen gehen wird. „Ausschließen tu‘ ich es nicht, aber ich greife keiner Entscheidung vor“, so Kahofer.

Für eine Richtungsentscheidung in der Innenstadt

Was einen Citymanager betrifft, spricht sich Kahofer für die Installierung eines solchen aus – aber: „Ich glaube, dass man eine grundsätzliche Entscheidung treffen muss: Was soll aus der Innenstadt werden?“ Gehe es nach der SPÖ-Bundes- und Stadträtin, solle sich der Stadtkern in Richtung Erlebnis-Innenstadt entwickeln. „Abseits dessen würde ich verstärkt auf das medizinische Angebot in der Stadt setzen!“

Abseits dessen plädiert die SPÖ-Chefin für die Einführung einer Hundefreilaufzone: „Wir haben im Bezirk über 11.000 angemeldete Hunde, in der Stadt weit über 1.000. Das ist keine kleine Bevölkerungsgruppe und ich finde, die Kommune hat auch eine Verantwortung.“

Christian Feigl Ziele ja, aber realistische

„Wäre schon, wenn mehr gemeinsam gearbeitet wird!“

Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) beschreibt Kahofer als „menschlich guten Gesprächspartner“, zugleich wünscht sie sich aber auch mehr Zusammenarbeit: „Ganz grundsätzlich wäre es schön, wenn wirklich mehr gemeinsam gearbeitet werden würde. Oft werden Entscheidungen gemeinsam getroffen, es wird umgesetzt, das Finale liegt dann aber meistens nicht bei uns.“

Ob Andrea Kahofer auch eine Koalition mit der FPÖ eingehen würde, ob das Stadtfest trotz steigender Corona-Infektionszahlen stattfinden soll und ob sie sich in der Bundes- oder in der Kommunalpolitik besser aufgehoben fühlt, könnt ihr im ausführlichen Interview in der Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN lesen!