Lesung: Meister des Thrillers zu Gast in Gloggnitz

Andreas Gruber zählt zu Österreichs bekanntesten Schriftstellern. Der vielfach ausgezeichnete Autor war zuletzt auf Einladung von Irmgard Rosenbichler von der Buchhandlung „Lesegenuss“ zu Gast im Stadtsaal und begeisterte das zahlreich erschienene Publikum. Gruber gab eine Leseprobe aus dem neuen Werk „Rachefrühling“.

Die Werke von Gruber sind in mehr als zehn Sprachen erhältlich, mittlerweile hat er an die fünf Millionen Exemplare verkauft. Mit seinen Figuren wie den Versicherungsdetektiv Peter Hogart, den Kripo-Ermittler Walter Pulaski und BKA-Profiler Maarten S. Sneijder hat der Bestsellerautor fixe Größen geschaffen und sich eine große Fangemeinde erarbeitet. Und diese Fans kamen voll auf ihre Rechnung und erfreuten sich nicht nur an der Hörprobe, sondern auch an signierten Exemplaren und dem einen oder anderen Selfie mit dem Autor.