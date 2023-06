Angebot Ternitz bietet wieder gratis Nachhilfe in den Ferien an

Für das heurige Lerncamp der Stadtgemeinde gibt es schon einige Anmeldungen. Foto: Stadtgemeinde Ternitz

Werbung

S eit neun Jahren gibt es in Ternitz bereits das Angebot, kostenlose Nachhilfe in den Ferien in Anspruch zu nehmen. Heuer geht das Gratis-Lerncamp von 14. bis 18. August über die Bühne.

In Anspruch genommen werden kann das Angebot von Schülerinnen und Schülern der vierten bis achten Schulstufe. Aber nicht nur Kinder, die einen „Nachzipf“ haben, sind dazu eingeladen, an der Nachhilfe teilzunehmen. Auch Schülerinnen und Schüler mit Lernschwächen sind willkommen. „Für die Eltern selbst, die meist beide berufstätig sind, wird es immer schwieriger, mit den Kindern zu lernen. Daher freut es mich ganz besonders, dass wir dieses Gratis-Lerncamp durch ein Team junger, engagierter und kompetenter Diplompädagoginnen in den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch anbieten können“, so SPÖ-Schulstadtrat Michael Riedl. Doch oft fehle nicht nur die Zeit zum Lernen, sondern auch das Geld. „Nachhilfe-Unterricht ist für die betroffenen Familien eine große finanzielle Belastung“, sagt SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak. Aus diesem Grund werde das Angebot seit Jahren auch immer gerne angenommen. Gelernt wird von 14. bis 18. August in der Volksschule Dunkelstein. Die Kinder werden dabei von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr auf ihre Nachprüfung beziehungsweise die nächste Schulstufe vorbereitet. Anmeldungen sind bis 21. Juli im Schulamt der Stadtgemeinde bei Judith Fink unter 02630/38240 DW 50 oder per E-Mail an judith.fink@ternitz.at möglich.