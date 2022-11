Pensionist soll Staatsanwalt und Richter verleumdet haben

Der Angeklagte erklärte sich vor Gericht für „absolut nicht schuldig“. Der Mann gab an, in seiner Jugend Jus studiert zu haben, „allerdings ohne Abschluss“ und sich seit 25 Jahren mit gerichtlichen Fehlentscheidungen zu beschäftigen, weil „ich selbst durch einen Prozess schwer geschädigt wurde“. In der Folge habe er viel im Umgang mit der Justiz gelernt und dieses Wissen gebe er in seinem Verein und auf der Homepage weiter. „Wir bekommen wahnsinnig viele Akten von den Leuten, bei den meisten ist nichts dahinter, aber bei manchen Fällen versuchen wir zu helfen.“

So sei er auf einen Missbrauchsfall aufmerksam geworden, der der Ausgangspunkt für seine Anschuldigungen war. Ein zweiter ähnlicher Prozess sei dazu gekommen. In beiden Fällen „wurde den Kinder die Glaubwürdigkeit durch die Sachverständige abgesprochen“. Der Angeklagte betonte aber vor Gericht, dass er seine Behauptungen auf der Homepage mit einem V. gekennzeichnet habe das „für Verdacht“, steht. „Ich habe immer nur einen Verdacht geäußert, nie eine Tatsachenbehauptung aufgestellt.“

Er habe das auf der Homepage als Aufruf veröffentlicht, „weil es noch andere Fälle geben muss“. Auf die Frage der Richterin, ob sich noch andere Betroffene gemeldet hätten, meinte er „ja, schon einige, aber die wollen nicht namentlich auftreten“. Die Richterin: „Ist Ihnen klar, dass Sie durch den Aufruf einen Staatsanwalt des Amtsmissbrauchs und eine Sachverständige der falschen Gutachtenerstellung bezichtigen?“ Der Angeklagte: „So habe ich das nie gemeint. Es wundert mich, dass ich in so ein Wespennest gestochen habe“.

Der Mann konnte weder über Vereinsmitgliederzahlen noch über Zugriffe auf seine Homepage Auskunft geben, „damit kenne ich mich nicht aus“. Der Prozess wurde vertagt.

