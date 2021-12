Kabarettistin tritt im Schneeberghof Puchberg auf

Der Heilige Abend naht mit Riesenschritten – damit einher geht eine Vielzahl an Entscheidungen, die vor dem Fest getroffen werden müssen. Über diese Herausforderung berichtet Kabarettistin Eva Maria Marold, regelmäßig zu Gast in der ORF-Sendung „Was gibt es Neues?“, in ihrem Weihnachtsprogramm „Alle Jahre wieder“. Am Samstag, den 18. Dezember, 19 Uhr, gastiert sie damit im Hotel Schneeberghof. Auf die Gäste wartet auch ein weihnachtliches Abendbuffet.

Karten: 02636/3500; E-Mail: info@schneeberghof.at