Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Dann steigt in Aue bei Gloggnitz das weit über die Grenzen der Region hinaus bekannte Fest der Freiwilligen Feuerwehr Aue.

Kommandant Peter Stranz und vor allem Festobmann August Dangl haben keine Kosten und Mühen gescheut, ein tolles Programm auf die Beine zu stellen. Am Freitag, 23. August, rocken ab 21 Uhr „Die Grafen“ das Zelt.

Und damit nicht genug, auch Hannah, die Powerfrau aus Tirol, wird sich die Ehre geben. Und so einen Abend genießt man am besten gemeinsam, also gibt es die Aktion „Feierabend“. „Kommt mit der größten Gruppe und gewinnt ein Fass Bier“ so August Dangl, der unter dangl@aon.at oder 0664/73527330 die Anmeldungen entgegennimmt.

Am Samstag spielt die Partyband „4you“ und beim Frühschoppen am Sonntag geben „Die Alpenstones“ so richtig Gas. Außerdem gibt es auch wieder eine Bausteinaktion mit tollen Preisen.