Erlebnisarena St. Corona lädt zur Ostereier-Suche

Werbung

In der Vorwoche eröffnete die Erlebnisarena St. Corona am Wechsel die Sommer-Vorsaison – trotz eher kühlem und feuchtem Wetter habe man sich bereits über die ersten Gäste auf den „Wexl Trails“, im Motorikpark und bei der Sommerrodelbahn freuen können, heißt es in einer Aussendung. Bis 22. Mai ist die Arena jeweils von Freitag bis Sonntag und an Fenster- und Ferientagen für die Gäste geöffnet, ab 26. Mai dann täglich.

Um die Vorfreude auf Ostern für alle Kids noch etwas zu steigern, steht am Samstag, den 16. April, die große Ostereier-Suche im Motorikpark auf dem Programm. „Versteckt werden ganze 300 Ostereier, die Süßigkeiten und kleine Lose mit Aufgabenstellungen enthalten“, rührt man in einer Aussendung bereits kräftig die Werbetrommel. Um 9 Uhr geht es los: Jedes Kind darf fünf Eier sammeln und bringt die Lose zurück – dann kann man schöne Preise gewinnen. Mitmachen darf jeder mit einem gültigen Motorikpark-Eintrittsticket.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.