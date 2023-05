Grünbach: Benefizkonzert für neue Photovoltaikanlage

Unter dem Titel „Himmlische Klänge – Irdische Genüsse“ treten am Samstag, den 10. Juni, 19.30 Uhr, die Gruppe „Vox Mix“, der Männergesangsverein „Glück Auf“ Grünbach am Schneeberg unter der Leitung von Martin Bramböck und der Kirchenchor St. Michael Grünbach, geleitet von Markus Winkler, in der Pfarrkirche Grünbach auf. Nach dem Konzert folgen im Pfarrgarten die „irdischen Genüsse“ mit einer Auswahl an Weinen, Bier und diversen Säften.

Eintrittskarten (16 Euro inklusive einem Glas Sekt) gibt es bei allen Chormitgliedern, im Pfarramt und bei Martina Winkler (E-Mail: martina@winklermusic.at), Karten für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende kosten zehn Euro. Für Kinder bis sechs Jahren ist der Eintritt frei.

