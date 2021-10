Die Veranstaltungsreihe "Salon 21" bringt am kommenden Samstag, dem 9. Oktober, ein hochkarätiges Konzert in das Kunsthaus Grünbach (Urhof20, Wiener Neustädter Straße 12). Saxophonist Wolfgang Puschnig und das Koehne-Quartett spielen Kompositionen „Songs with Strings“ aus der Feder des weltbekannten Saxophonisten.

Das Koehne Quartett, 1987 von Joanna Lewis gegründet, zählt zu den überragenden Interpreten zeitgenössischer Musik in Mitteleuropa. Das Repertoire des Quartetts spannt einen großen musikalischen Bogen von klassischen Komponisten für Streichquartett bis zu Werken des 20. und 21. Jahrhunderts. Mit dabei ist auch der Grazer Dieter Puntigam mit multimedialen Inszenierungen.

Kartenbestellung unter www.urhof20.at