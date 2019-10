Tier-Fans aufgepasst: Am kommenden Samstag, 19. Oktober und am Sonntag, 20. Oktober, findet in Wimpassing eine Kleintierausstellung statt. Los geht es jeweils um 9 Uhr, bis 16 Uhr kann die Ausstellung in der Tiefgarage beim Gemeindeamt besucht werden.

Alle sind dazu herzlich willkommen!