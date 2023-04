„moz art“ in Gloggnitz: Klavier-Virtuosen zu Gast

Ein musikalischer Leckerbissen erwartet die Liebhaber virtuoser Klaviermusik im rahmen von „moz art“. Am Samstag, 22. April steht „Ein Fest für Rachmaninow“ auf dem Programm. Ausnahme-Pianist Alexei Kornienko und der österreichische Rising-Star Julian Schlosser, der schon im Vorjahr bei „moz art“ auf der Bühne stand, geben im Stadtsaal ein Konzert.

„Rachmaninows Kompositionen sind allerdings so schwer zu spielen, dass immer nur einzelne Werke auf dem Programmen berühmter Pianisten zu finden sind“, weiß Intendant Johannes Kropfitsch. „Rachmaninow hatte riesige Hände, die mühelos zwölf Tone umspannen konnten.“ Mit Kornienko und Schlosser kann man zwei richtige Spezialisten in Gloggnitz willkommen heißen. Kornienko ist Absolvent des berühmten Tschaikowsky Konservatoriums in Moskau und Preisträger des ersten internationalen Rachmaninow Klavierwettbewerb. Und Julian Schlosser ist mit 16 Jahren der Rising-Star, der die Fachwelt begeistert.

Karten gibt es online unter www.mozart.net sowie im Stadtbüro Gloggnitz in der Hauptstraße 30.

