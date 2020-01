Bereits zum siebenten Mal laden die Schuhplattlerinnen "Huatara Dirndln" am Freitag, 31. Jänner 2020 zu ihrem Ball ein. Erstmals geht die Veranstaltung allerdings im Gasthaus Diewald in Raach am Hochgebirge über die Bühne. Musikalisch umrahmt wird der Ball von den "Legrus", die Mädls selbst sorgen natürlich für eine unterhaltsame Mitternachtseinlage.

Tischreservierung bitte im Gasthaus Diewald unter 02662/43905!