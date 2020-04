Der Bezirk Neunkirchen hat eine neue Landeskammerrätin. Im Rahmen der konstituierenden Vollversammlung wurde Annette Glatzl aus Pitten offiziell angelobt – sie folgt damit auf die bisherige Landeskammerrätin Anni Brandstetter aus Zöbern.

Aufgrund der aktuellen Situation fand die Vollversammlung für einen Teil der Landeskammerräte, auch für Glatzl, per Videokonferenz auf der jeweiligen Bezirksbauernkammer statt – im Sitzungssaal der Landeslandwirtschaftskammer selbst waren aufgrund der besonderen Umstände nur wenige Personen, darunter Präsident Johannes Schmuckenschlager sowie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf (alle ÖVP).



Glatzl: "Auf unsere Bauern ist Verlass!"

Glatzl, die vom ÖVP-Bauernbund für ihre neue Funktion nominiert wurde, freut sich in einer ersten Stellungnahme auf ihre neue Aufgabe: „Wir stehen vor großen Herausforderungen, das bedeutet, mutig zu sein und anzupacken. Jede neue Herausforderung ist ein Tor zu neuen Erfahrungen“, ist Glatzl zuversichtlich. Die gesellschaftlichen Ansprüche an die Land- und Forstwirtschaft würden immer komplexer und umfangreicher werden, ist die Pittener ÖVP-Gemeinderätin überzeugt: „Unsere landwirtschaftlichen Klein- und Mittelbetriebe sind breit aufgestellt. Die Vielfalt unserer Bauernhöfe und die Arbeit unserer Bauern und Bäuerinnen haben in diesen bewegten Zeiten für Versorgungssicherheit gesorgt. Auf unsere Bauern, Bäuerinnen und ihre Familien ist Verlass.“

Gleichzeitig appelliert sie, sich diversen Themen anzunehmen: Der Eigenversorgung innerhalb von Österreich und der EU, etwa im Bereich der Lebensmittelproduktion. „Darüber hinaus dürfen wir aber auch die Trockenheit und die Klimaproblematik, den starken Borkenkäferbefall, die Existenzsorgen der Bauern und das Einkommen unserer Familienbetriebe nicht vergessen“, so Glatzl. Ihrer Vorgängerin Brandstetter dankt Glatzl für ihre Arbeit: Sie habe „engagiert“ und „konstruktiv“ gearbeitet, lobt sie.