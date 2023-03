Große Aufregung um Kahlschlag im Bereich des Johannesbaches

„Ich als Umweltgemeinderat habe von den Schlägerungen nichts gewusst!“, betont Umweltgemeinderat Roland Reiter („GfW“ - „Gemeinsam für Würflach“), „ich wurde nicht informiert, sondern bin gestern von Anrainern benachrichtigt worden, dass hier gewütet wurde.“ Die Wogen gehen hoch: In den vergangenen beiden Tagen seien im Uferbereich des Johannesbaches radikale Schlägerungen durchgeführt worden. „Auf 150 Metern Länge sind auf einer Uferseite fast alle Bäume bis auf ein Exemplar und ein paar Asterln gefällt worden“, ärgert sich der Bürgerlistenmandatar, „auf der anderen Seite rund die Hälfte der Bäume.“

Das betroffene Gebiet gehöre in die Kompetenz der Wasserrechtsbehörde, zuständig sei also der Bund. Gerade in der heutigen Zeit seien die Menschen sensibilisiert, gibt Reiter zu bedenken, eine solche „Hauruck-Aktion“, ohne den zuständigen Umweltgemeinderat zu verständigen, sei nicht zu verstehen. Ein Kompromiss bei der Bereinigung der „Verklausung des Johannesbaches“ zwischen Wasserrechtsbehörde und Naturschutz sei geraten.

Der gesamte Bachlauf zwischen Würflach und Gerasdorf liege nämlich in einem „Natura2000“-Vogelschutzgebiet und sei Lebensraum geschützter Vogelarten wie des Eisvogels, der bereits auf der „Roten Liste“ stehe und diverser Spechtarten. „Diese Aktion ist auf großes Unverständnis der Anrainer gestossen, auch ich bin strikt dagegen“, erklärt Reiter.

„Die Gemeinde wurde von den Arbeiten am Bachbett verständigt“, erklärt Vizebürgermeister Hannes Woltron (ÖVP) auf Anfrage der NÖN, „der Bach gehört zum Bundesgebiet, liegt also nicht im Einflussbereich der Gemeinde.“

Auch Stefan Spinka, Leiter der Bezirksforstinspektion Neunkirchen, konnte sich bei einem Lokalaugenschein ein Bild von der fraglichen Situation machen: „Es wurden hier wirklich nur überstehende und nicht vitale Stämme entnommen“, klärt er auf, „es geht darum, den Gerinnequerschnitt freizuhalten und die Verklausung des Bachbettes zu verhindern.“

Ebenso müsse die Verkehrssicherheit der Begleitwege, die von zahlreichen Spaziergängern benützt werden, gewährleistet sein. „Die zuständige Abteilung Wasserbau der NÖ Landesbehörde arbeitet mit Firmen zusammen, die so umsichtig wie möglich agieren. Entnommen wurden morsche Stämme und Bäume, die schräg ins Bachbett ragten. Es sind noch genügend Bäume belassen worden, die die Beschattung des Baches garantieren.“

