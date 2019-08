Vergangenen Donnerstag wurde die Stimmung im Gemeinderatssaal hitzig. Grund dafür war aber keine Sitzung durch die Gemeindeführung, sondern die Präsentation des Projektes „Kalksteinbergbau Reitersberg“. Die Firma Holzgethan möchte hier einen Steinbruch eröffnen – die Reaktionen darauf war jedoch alles andere als befürwortend.

„Wir haben vor einer Woche erfahren, dass hier ein Steinbruch hinkommen soll. 300 Meter von der ersten Siedlung in Scheiblingkirchen entfernt. Das geht einfach nicht!“, beschwerte sich einer von rund 20 anwesenden Bürgern.

„Es stellt sich die Frage, ob wir hier überhaupt weiterplanen oder nicht!“Johann Lindner, ÖVP-Bürgermeister

Was genau geplant ist? Im Gemeindegebiet soll ein Steinbruch errichtet werden – und zwar für einen Betrieb von insgesamt 20 Jahren. In einer Trichterbauweise sollen so pro Jahr rund 50.000 Tonnen Kalkstein abgebaut werden. Um diese abbauen zu können, soll auf einer Fläche von rund drei Hektar 30 bis 40 Meter in die Tiefe gegraben werden. Durch die Trichterbauweise soll der Lärm, der bei diesen Arbeiten entsteht, abgedämpft werden.

Zudem wird es im Jahr fünf große und mehrere kleinere Sprengungen geben. In Betrieb sein soll der Steinbruch von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr, sein. Aufladetätigkeiten könnten unter Umständen auch von 6 bis 18 Uhr durchgeführt werden. Eingereicht wurden die Pläne bis dato noch nicht, da noch einige Untersuchungen ausstehen.

Dennoch stößt vielen Bürgern alleine die Absicht, einen solchen Steinbruch bauen zu wollen, sauer auf. „Wir können Herrn Holzgetahn und den unternehmerischen Geist verstehen. Das Projekt leuchtet auch ein, keine Frage. Die Bürger sind damit aber dennoch nicht zufrieden, da es zu nah an der Ortschaft ist“, sind sich die anwesenden Bürger einig. Sie regten an, ob nicht andere Steinbrüche in der Region erweitert werden könnten. Unternehmer Franz Holzgethan hörte sich die Meinungen der Bürger an und meinte am Ende der Diskussion: „Wir wissen jetzt, wie Sie darüber denken. Wir werden uns jetzt beraten und dann schauen, wie wir weitermachen!“

Die Gemeinde und deren Vertreter wollen in der nächsten Gemeinderatssitzung über das Thema sprechen. „Es stellt sich die Frage, ob wir hier überhaupt noch weiterplanen“, so ÖVP-Ortschef Hans Lindner.