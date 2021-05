Geschirr, alte Ansichtskarten, antiquarische Bücher, Tafeln oder Plattenspieler: Der Antik- und Sammlermarkt Neunkirchen lädt bereits seit elf Jahren zur bunten Jagd auf alles, was das Sammlerherz begehrt. Im Vorjahr fanden aufgrund der Pandemie nur wenige Termine statt - aktuell geht man bei der Stadtgemeinde Neunkirchen aber davon aus, dass der Markt am Samstag, 15. Mai stattfinden kann, wie die Gemeinde am Freitag bekanntgab. ,,Sollte die Lage weiterhin stabil bleiben, so kann der erste Markt am 15. Mai abgehalten werden. Die Hygienemaßnahmen sind einzuhalten", heißt es aus dem Rathaus.

Die für 2021 geplanten Termine (jeweils von 8 bis 12 Uhr am Hauptplatz Neunkirchen und nur bei Schönwetter): 15. Mai; 12. Juni; 10. Juli; 14. August; 18. September; 9. Oktober.