Es ist eine einzigartige Studie in Niederösterreich, bei der auch die Marktgemeinde Reichenau mitwirken soll. Am kommenden Wochenende sollen hier flächendeckend Personen auf Covid-19-Antikörper getestet werden. So möchte man weitere Erkenntnisse über die Erkrankung erhalten.

Grabner Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz ruft dazu auf, teilzunehmen.

Zum Test selbst werden alle Hauptwohnsitzer eingeladen, die sich auf freiwilliger Basis testen lassen können. „Eine derartige Testung findet österreichweit zum zweiten Mal und erstmalig in Niederösterreich statt“, erklärt Neunkirchens Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz. Der Test findet in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft als Gesundheitsbehörde, Notruf NÖ, der Marktgemeinde Reichenau und dem Roten Kreuz statt.

Hauptziel dieser Testungen ist es, weitere Erkenntnisse über das Coronavirus zu erhalten und die Forschung bei Entwicklungen von Methoden zur Eindämmung und Behandlung von Covid-19 zu unterstützen. „Ich ersuche daher alle Reichenauerinnen und Reichenauer, die dazu eine persönliche Einladung erhalten haben, an der Studie teilzunehmen“, so die Bezirkshauptfrau. Denn schon ein kleiner Stich in die Fingerkuppe, ähnlich eines Zuckertests, könne bereits viel zur Forschung beitragen, erklärt sie.

Reichenau besonders von Corona betroffen

Am bisherigen Höhepunkt der Coronapandemie in Österreich war besonders die Marktgemeinde Reichenau im südlichen NÖ betroffen. Im gesamten Bezirk gab es hier die meisten Fälle. Besonders betroffen waren damals die Hauptwohnsitzer, die nun auch als Vergleichsgruppe beim Antikörper-Test herangezogen werden sollen. Das Ergebnis des Tests soll bereits nach wenigen Minuten abrufbar sein. Auch für die Forschung sollen die Daten – völlig pseudonymisiert – sofort vorhanden sein. „Eine Teilnahme an der Testung ist somit neben der persönlichen Gewissheit vor allem ein wesentlicher Beitrag jedes Einzelnen zu weiteren Bekämpfung des Virus“, so Uwe Reinsperger, Projektkoordinator des NÖ Landessanitätsstabes.

Barta ÖVP-Bürgermeister Johann Döller lässt sich selbst ebenso testen.

In Reichenau ist man froh darüber, einen Teil zur Forschung beitragen zu können. „Wir machen so viel Werbung dafür wie nur möglich. Bis jetzt gab es nur positive Rückmeldungen“, so ÖVP-Bürgermeister Johann Döller, der selbst infiziert war und sich testen lassen möchte.