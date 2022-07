Grimmenstein: Müll einfach im Wald entsorgt

Werbung

Ein Kindersitz, gut 30 Paar Kinderschuhe und einiges andere: Diesen Fund machte Dienstagfrüh der Vorwoche eine Bürgerin im Bereich Kienegger Straße. Drei Säcke sowie fünf bis sechs Gegenstände waren einfach in dem Waldstück zurückgelassen worden. Die Frau meldete die illegale Ablagerung umgehend der Gemeinde, die bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattete.

„Ich verstehe nicht, warum man so etwas macht. Es gibt ein Wertstoffsammelzentrum, wo man all das kostenlos abgeben kann, wenn man es nicht mehr braucht.“

Engelbert Pichler

Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) zeigt sich verärgert über das Verhalten des oder der Unbekannten: „Ich verstehe nicht, warum man so etwas macht. Es gibt ein Wertstoffsammelzentrum, wo man all das kostenlos abgeben kann, wenn man es nicht mehr braucht. Niemand braucht etwas im Wald wegschmeißen“, so Pichlers Appell. Überdies seien etliche der Sachen noch verwendbar gewesen, sagt der Bürgermeister: „Manches hätte man übers Internet sicher auch verschenken können.“ Die Gemeinde hat die Dinge umgehend ordnungsgemäß entsorgt, Pichler hofft nun, dass es bei diesem Einzelfall bleibt.

Dass der Verantwortliche aufgespürt werden kann, glaubt Pichler nicht: „Weil es keinerlei Anhaltspunkte gab. Manchmal findet man ja Rechnungen oder Ähnliches in den Sachen.“ Umso wichtiger ist es ihm, Bewusstsein zu schaffen: „Es gibt Stellen, wo man nicht benötigte Dinge abgeben kann – unkompliziert und gratis!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.