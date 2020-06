,,Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Willendorf sehr genau und umfangreich geführt. Es gab etliche Befragungen, aber leider ohne Ergebnis", so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller auf Nachfrage der NÖN. Auch Jäger aus der Nachbarschaft wurden bei den Nachforschungen ins Auge gefasst. Der Akt ging an die Staatsanwaltschaft, dürfte aber nicht weiterverfolgt werden.

Bezirk Neunkirchen Seltene Eule erschossen: ,,Loch durch den ganzen Vogel"

Der Fall hatte damals für große Aufregung gesorgt. Offensichtlich vom Balzgesang der seltenen Vogelart gestört, griff der unbekannte Täter zum Gewehr und erschoss den Vogel in der Nacht. Niedergelassen hatte sich der geschützte und seltene Vogel in einem umzäunten Garten mit Altbaumbestand einer Familie. Die sei eigentlich sehr stolz auf den Gast gewesen, ,,auch wenn der in der Balzzeit über mehrere Nächte hindurch ziemlich intensiv singen kann!", so Johannes Hohenegger von Birdlife Österreich, der damals auch Anzeige erstattet hatte.

Am 8. Mai wurde das Tier tot unter seinem Singbaum von den Kindern der Familie entdeckt: ,,Ein Durchschuss von der Brust bis zum Kreuz, ein Loch durch den ganzen Vogel, passiert muss er die Tage zuvor sein", so Hohenegger. Aus seiner Sicht müsse sich der Schütze eine ziemliche Mühe gemacht haben, das Tier zu erlegen.