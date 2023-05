Viele tödliche Gefahren: Rehkitze kämpfen ums Überleben

Aber auch andere Gefahren lauern: Die Rehgeißen, besonders scheue Mütter, bringen ihre neugeborene Bambis meist in Wiesen, Kleefeldern und Getreidebeständen zur Welt. Dort, wo sie vermeintlich am besten Deckung und Schutz finden. Derweil gibt es Feinde genug in der Natur. Dem Fuchs munden nicht nur Mäuse, gefährlicher sind aber die ständig wachsenden Bestände von Raubvögeln oder die enorm wachsende Zahl von Krähen. Letztere sind gar grausliche Fresser – hacken Junghäschen Augen aus und zerfleischen danach die wehrlosen Kleinen. Andere wiederum, vorwiegend Elster aber auch Krähen und der kreischende bunte Eichelhäher, rauben die Eier von Bodenbrütern, wie Rebhuhn oder Fasan.

Naturgenuss pur gibt es in der Gegend um Raglitz. Viele Mitbürger haben sich auch Hunde als Gefährten ins Haus geholt. Mit Garten ist das ok – aber Wohnung ohne Bewegungsmöglichkeit erfordert natürlich Bewegung ausschließlich in Feld und Wald. Sehr oft werden dabei die Bedürfnisse der Wildtiere ignoriert! „Der Hund ist Feind für die Wildtiere – da kann er noch so klein sein! Allein die Witterung, der Geruch, des Hundes veranlasst Reh und Hase zur Flucht. Das ist im Frühling für das Jungwild oftmals eine große Belastung“, weiß Jäger Gerhard Membier.

Im Zweistundentakt sucht eine Rehgeiß ihr im Feld abgelegtes Rehkitz zum Säugen auf. Muttermilch ist in den ersten Lebenswochen die wichtigste und einzige Nahrung für die Bambis – Milch ernährt nicht nur, sondern mit der an Abwehrstoffen reichen Nahrung schützt sie das Jungtier. Zudem benötigen die Rehgeißen jetzt viel Zeit zur Nahrungsaufnahme und Ruhe zum Wiederkäuen, um eben ausreichend Milch für die Jungen zu produzieren.

Kitze mit weniger Gewicht in den Winter

„Wenn nun Tag und auch oftmals in der Nacht Spaziergänger, Jogger, Hundeführer, Radfahrer und alle mögliche Freizeitnutzer im Wald, Waldrändern und Feldwegen unterwegs sind, funktioniert dieses wichtige Ökosystem nicht mehr“, ergänzt Jagdleiter Franz Fidler. Die Folge: Unterernährte Rehkitze . Seit Coronazeiten mit der überbordenden Bewegung in der Natur zeigen Rehkitze um durchschnittlich 2 Kilo weniger Gewicht im Spätherbst, also vor der Winternotzeit und kümmern dahin. Häufig sind starke Durchfälle die Folge des Milchmangels der jungen Rehkitze, weil ihre Mütter permanent bei der Versorgung ihrer Jugend gestört werden und wieder in den Wald hineinflüchten, anstatt in den Feldern ihre Bambis versorgen zu können.

Raser und Umweltsünder als Gefahrenherde

Wer an den Straßen im Revier Beobachtungen macht, dem fällt auf, dass vor allem unverantwortliche Umweltsünder ihre Getränkeflaschen und Dosen, aber auch anderen Müll nahezu täglich aus dem Autofenster an den Straßenrand befördern. Das ist nicht nur unappetitlich, sondern gefährdet vor allem Rehe, die mit solchen Aludosen fürchterlich an den Läufen (Beinen) verletzt werden können und zudem ist es in Hitzephasen auch brandgefährlich. Mit weit mehr als 100 km/h brausen manche Autofahrer, auch Motorradfahrer auf diesen Straßen dahin. „Wenn da ein Wildtier die Straße quert, dann kommt es unweigerlich zu einem Crash. Arg wird es dann, wenn im Umkreis von bis zu 20 Metern die Innereien des getöteten Tieres auf der Straße kleben und dann noch ungeborene Jungtiere aus dem Mutterleib geschleudert werden. Und wenn dann der herbeigerufene Jäger zu hören bekommt, dass der Verkehrsteilnehmer ,eh nur langsam' unterwegs gewesen sei, dann dürfen wohl berechtigte Zweifel über das Verantwortungsbewusstsein solcher VerkehrsteilnehmerInnen aufkommen. Abgesehen von Schäden an den Fahrzeugen oder gar arge Verletzungen der Fahrzeuglenker“, ist der Ärger bei Fidler und Membier groß.

Entlang der erwähnten Straße wurden von der Jägerschaft Reflektoren angebracht. Damit konnte zwar eine Reduktion der Wildunfälle erreicht werden, ganz zu verhindern sind auch mit diesen Maßnahmen die Wildunfälle nicht, weil sich vorwiegend Rehe auch an diese Licht- und Signalreflexe gewöhnen, also ist Temporeduktion und vor allem auch Ruhe in der Natur, damit das Wild nicht aufgescheucht flüchten muss, oberstes Gebot.

Appell der Jägerschaft

Die Bitte der Raglitzer Weidwerker: Bleiben Sie bitte auf den Feldwegen! Meiden Sie bitte wenn möglich starke Wildeinstände. Hunde unbedingt an die Leine! Dämmerungs- und Morgenstunden, wenn möglich auch Zeiten rund um die Mittagszeit Spaziergänge an Waldrändern und Wildeinständen meiden! Vernünftiges Verhalten im Straßenverkehr, schützt Leben von Tier und Mensch!

