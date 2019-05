14 Monate lang wurde in den Räumlichkeiten des früheren Sportartikelgeschäfts Konopiski gearbeitet, was das Zeug hält. In der Vorwoche wurde – nach kurzer Übersiedelung – die Aspanger Apotheke am neuen Standort eröffnet. Das Team rund um Doris Richter begrüßt die Gäste ab sofort nicht mehr am Kirchenplatz, sondern an der neuen Adresse am Hauptplatz...

...und das nicht nur im völlig neuen Look, sondern auch auf deutlich mehr Fläche: Insgesamt 270 Quadratmeter stehen Richter und ihrer Mannschaft künftig zur Verfügung. Platz, der auch dringend benötigt wird, wurde schließlich die Produktpalette um einiges erweitert. „Das Feedback der Kunden war wahnsinnig positiv. Sie alle freuen sich mit uns, dass es neue Räumlichkeiten für die Apotheke gibt.“ Für das leibliche Wohl bei der Eröffnungsparty sorgten übrigens die neuen Nachbarn – das Cafe Fenz und die Fleischerei Gugerell.