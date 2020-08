Auf der Puchberger Bahn werden zwischen den Bahnhöfen Bad Fischau-Brunn und Puchberg am Schneeberg von 31. August bis 2. Oktober zahlreiche Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten durchgeführt. Im Rahmen dieses umfangreichen Vorhabens werden mehr als fünf Kilometer Gleise neu verlegt, der Randbahnsteig in der Haltestelle Brunn an der Schneebergbahn erneuert und es finden Verkabelungsarbeiten sowie Arbeiten an Durchlässen und Entwässerungsanlagen statt.

Außerdem werden Sicherungsanlagen an Eisenbahnkreuzungen errichtet und die Eindeckungen von dreizehn Bahnübergängen erneuert. Während der Bautätigkeiten wird abschnittsweise ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Investiert werden insgesamt 7,2 Millionen Euro.

Schienenersatzverkehr

Um einen möglichst raschen Bauablauf sicherzustellen, ist ab 31. August ein Schienenersatzverkehr auf der Puchberger Bahn notwendig.

31.08., 07:45 Uhr - 25.09., 18:00 Uhr: Schienenersatzverkehr Bad Fischau-Brunn – Puchberg am Schneeberg

25.09., 18:00 Uhr - 02.10., 18:00 Uhr: Schienenersatzverkehr Willendorf – Puchberg am Schneeberg

Reisende mit Fahrrädern können die Busse des Schienenersatzverkehrs aus beförderungstechnischen Gründen nicht benützen. Ein Fahrkartenverkauf findet in den Bussen des Schienenersatzverkehres nur dann statt, wenn keine derartige Kaufmöglichkeit in der angefahrenen Bahnstation möglich ist. Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen, die für ihre Reise Unterstützung benötigen, wird empfohlen, sich vor Reiseantritt mit dem ÖBB-Kundenservice unter 05-1717-5 in Verbindung zu setzen, um eine barrierefreie Reisekette zu sicherstellen zu können.

Kundeninformation

Die Kundeninformation zum Schienenersatzverkehr erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen im Zug bzw. im Internet unter www.oebb.at. Auskünfte über ihre Reisemöglichkeiten erhalten Kunden anhand der ausgehängten Fahrpläne und unter Tel. 05-1717. Die Sonderfahrpläne mit Information zu den Haltestellen der Schienenersatzverkehrsbusse sind in den Bahnhaltestellen und an den Haltestellen des Schienenersatzverkehrs ausgehängt. Wir bitten unsere Fahrgäste für diesen Zeitraum die geänderten Reisebedingungen zu berücksichtigen sowie Kundenwege, Hinweisschilder und Aushänge vor Ort zu beachten.

ÖBB ersuchen um Verständnis für Lärmentwicklung

Die ÖBB sind bemüht, Lärmentwicklungen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass diese aufgrund der durchzuführenden Arbeiten und des Einsatzes der dazu erforderlichen Maschinen nicht vermieden werden können.