Von Bauwagen überfahren: Tödlicher Unfall bei Semmering-Basistunnel

Beim Bau des Semmering-Basistunnels ist es erneut zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die ÖBB am Montag mitteilten, wurde ein Arbeiter von einem Baufahrzeug überfahren. Rettung, Polizei sowie das Baustellen-Rettungsteam seien alarmiert und die Rettungskette „umgehend“ in Gang gesetzt worden, die Person verstarb jedoch noch an Ort und Stelle gegen 12 Uhr. Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort und betreue die Beteiligten auf der Baustelle.

„Die ÖBB bedauern diesen tragischen Unfall zutiefst. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen“, heißt es in einer ersten Reaktion der Bahn. Für die ÖBB-Infrastruktur, die mit dem Bau des Millionenprojekts befasst ist, stehe die Sicherheit aller Mitwirkenden „an oberster Stelle“. Daher werde „gemeinsam mit den ausführenden Firmen alles darangesetzt, den Unfallhergang genau zu analysieren und entsprechende Maßnahmen einzuleiten“, so die Reaktion im Wortlaut.