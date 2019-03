Bis 2. April sind Arbeitnehmer dazu aufgerufen, ihre Vertreter in der Arbeiterkammer zu küren. Die Liste NÖAAB-FCG geht im Bezirk mit Spitzenkandidat Christian Gruber an den Start. Nun unterstützen auch AKNÖ-Vizepräsident Josef Hager und ÖVP-LAbg. Hermann Hauer den Hoffnungsträger und besuchten mit ihm Betriebe. „Wir haben ein Team, das die Arbeitswelt in ihrer Fülle und Breite optimal repräsentiert“, versicherte Gruber. „Die Kammer ist für alle Arbeitnehmer in gleicher Weise da. Da haben Parteiziele hintangestellt zu werden“, stellte er mit Eifer klar.

Clemens Thavonat ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer, AKNÖ-Vizepräsident und Spitzenkandidat des NÖAAB-FCG Josef Hager mit Bezirksspitzenkandidat Kammerrat Christian Gruber.

Für die FA (Freiheitliche Arbeitnehmer) geht Constantia Patz-Betriebsratsobmann Gerhard Scherz als Spitzenkandidat für Bezirk und Bundesland an den Start. „Ziel ist es, unseren Prozentanteil zu erhöhen“, verkündet Scherz, der von Vorgänger Gottfried und Monika Pfeifer sowie LAbg. Jürgen Handler unterstützt wird.

Für die FSG-SPÖ steht Andrea Schremser aus Gloggnitz an forderster Front für den Bezirk. Die Anliegen: Leistbares Wohnen, gesunde Arbeitsplätze, ein anständiges Einkommen sowie sichere Zukunftsaussichten. Gemeinsam ist allen Kammer-Fraktionen, dass sie Arbeitnehmer auffordern, sich wirklich an den Wahlen zu beteiligen, das sei besonders wichtig.