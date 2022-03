Bezirk Neunkirchen: 1,5 Millionen Euro erstritten

„Die Arbeitszeiten immer dokumentieren!“ Dazu rät Gerhard Windbichler, Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer Neunkirchen, dringend. Denn solche Dokumentationen können für die Geltendmachung nicht bezahlter Lohnbestandteile ausschlaggebende Beweise sein, wie auch ein Fall aus dem Vorjahr zeigt.

So wird im Dezember 2020 das Dienstverhältnis einer Mitarbeiterin eines Unternehmens aus der Chemiebranche aufgelöst und gleichzeitig eine Wiedereinstellungszusage für das Frühjahr 2021 vereinbart, wo die Frau im Mai die Arbeit wieder aufnimmt.

„Rund drei Monate später wird das Dienstverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist von der Dienstnehmerin beendet. Bis dahin waren auf ihrem Konto zwar Überweisungen des Arbeitgebers verbucht, jedoch ergeben sich bei unserer Abrechnungskontrolle doch beträchtliche Differenzen zu den tatsächlich bestehenden Lohnansprüchen“, erinnert sich Windbichler an den Fall.

Offene Löhne, Zuschläge für Sonn- und Feiertage sowie für 134 geleistete Überstunden und die Ersatzleistung für den nicht konsumierten Urlaub belaufen sich auf insgesamt 4.637 Euro netto. Diese offenen Forderungen mussten am Ende beim Arbeits- und Sozialgericht eingeklagt werden. „Der Dienstgeber hat den offenen Betrag nach erfolgtem Urteil umgehend überwiesen. Die Arbeitnehmerin hat alles richtig gemacht. Erstens hat sie sich wegen etwaiger Verfallsfristen rasch an uns gewandt, und zweitens führte sie genaue Zeitaufzeichnungen, die die offenen Ansprüche gut dokumentierten“, so der Bezirksstellenleiter.

Auch das Vorjahr war in der Bezirksstelle von der Corona-Krise geprägt. 14.791 Menschen haben Kontakt zu ihr aufgenommen. Die Palette der Ansuchen ist breit und reicht von raschen Auskünften zu Kurzarbeit, über einvernehmliche Lösungen, Kündigungen, Quarantäne-Bestimmungen, Homeoffice bis hin zur Freistellung wegen Kinderbetreuung. In 5.593 Fällen wurde weiterführende Beratung und die Unterstützung der Experten in konkreten Problemfällen benötigt.

„Das vergangene Jahr hat einmal mehr deutlich gemacht, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, zieht Windbichler Bilanz. Insgesamt hat die Bezirksstelle Neunkirchen im Vorjahr fast 1,5 Millionen Euro für die Arbeitnehmer der Region gesichert. Ebenfalls bemerkenswert: Bei der Informations-Veranstaltung „Rund um die Pension“ wurden in Neunkirchen insgesamt 320 Teilnehmer gezählt.

