Die Jobvermittlerin Catrin Mayerhofer-Trajkovski

Die Lage ist äußerst prekär. Wenn die Neunkirchnerin das sagt, dann läuten wirklich die Alarmglocken: „Vor allem der Fachkräftemangel ist aktuell wirklich eklatant und bereitet uns großes Kopfzerbrechen“, erklärt sie im Gespräch mit der NÖN. Hauptsorgenkinder seien die Sparten der Gastronomie und des Baugewerbes. Seit sechs Jahren ist Mayerhofer-Trajkovksi mit ihrem Personalmanagement-Unternehmen im Aucenter in Neunkirchen beheimatet und vermittelt dort hauptsächlich förderbare Personen, die eine verkürzte Lehre absolvieren wollen, an Firmen. Bei dieser sogenannten „AQUA-Lehre“ – der arbeitsplatznahen Qualifizierung– entfallen für die Betriebe die Personalkosten und der Mitarbeiter ist jederzeit kündbar.

Bäckerei DerMann Anzeige Gelungene Neueröffnung mit Spendenaktion in Wimpassing

120 Personen finden jährlich Arbeitsplatz

Rund 600 Personen hat die Jobexpertin jährlich in ihrem Personal-Pool, aus dem die rund 900 Betriebe der Region wie etwa Schoeller-Bleckmann, Kik, Steuerberatung Dorn oder Billa schöpfen. Die meisten von ihnen kommen über das Arbeitsamt oder melden sich selbstständig. Rund 120 davon können pro Jahr erfolgreich vermittelt werden.

Und es gibt auch besondere Erfolgsgeschichten, an die sie sich gerne erinnert: Etwa jene eines syrischen Flüchtlings, der in seiner Heimat Baumeister war und hier erfolgreich eine Kochlehre absolvierte: „Das auszubildende Restaurant Einhorn in Wiener Neustadt hat ihn auch gleich behalten und schwärmt noch immer von seinen Kochkünsten und seinem Engagement“, so Trajkovski.

Oder die Geschichte eines jungen Mädchens mit starken Einschränkungen wie Legasthenie, das erfolgreich eine Lehre beim Neunkirchner Billa absolvierte und dort noch immer zu den Stammkräften gehört. „Das sind schöne Erlebnisse, die zeigen, dass mit Engagement und Lernwilligkeit sehr, sehr viel möglich ist.“ Begleitet werden die Jobsuchenden bei den Vermittlungen auch regelmäßig von den acht Mitarbeitern der Personalmanagement-Firma.

„Hier hat jeder dieselbe Ausgangslage und es ergeben sich für einige Möglichkeiten, an die sie im Normalfall nie gekommen wären!“

Catrin Mayerhofer-Trajkovski

Neben der arbeitsplatznahen Qualifizierung gehören auch die Themen „Lehre statt Leere“ und „Lehrlingsmatching“ zu den Schwerpunkten der zweifachen FH-Absolventin. Erst zuletzt wurden wieder zwei äußerst erfolgreiche Speed-Datings im Lehrlingsbereich beim AMS Neunkirchen und Poly Ternitz durchgeführt. „75 Personen konnten sich dabei in 165 Gesprächen bei 21 Firmen präsentieren. Pro Gespräch standen maximal zehn Minuten zur Verfügung“, erklärt die 43-Jährige. Für sie hat diese Form der Präsentation vor allem einen Vorteil: „Die Chancengleichheit. Hier hat jeder dieselbe Ausgangslage und es ergeben sich für einige Möglichkeiten, an die sie im Normalfall nie gekommen wären!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden