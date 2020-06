Leichte Entspannung am Arbeitsmarkt: Mit Ende Mai waren im Bezirk Neunkirchen 4.330 Menschen arbeitssuchend gemeldet, das sind zwar um 1.245 Personen oder 40,4 Prozent mehr als 2019, aber auch um zehn Prozent weniger als im Vormonat.

„Auch wenn das Niveau der Arbeitslosigkeit weiterhin sehr hoch ist, so ist zumindest der Anstieg gestoppt. Die stärksten Rückgänge konnten wir mit minus 188 in der Beherbergung und der Gastronomie, in der Baubranche mit minus 81 sowie bei Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen mit minus 53 verzeichnen“, kennt AMS-Geschäftsstellenleiter Walter Jeitler die Details.

Die Männerarbeitslosigkeit stieg im Mai mit 648 Personen oder 40,1 Prozent auf 2.265 Personen gegenüber dem Vorjahr prozentuell etwas geringer wie die Frauenarbeitslosigkeit mit 597 Personen oder 40,7 Prozent auf 2.065 Personen.

69 Jugendliche suchten im Mai eine Lehre, damit um acht Lehrstellensuchende oder um 13,1 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr. Offene Lehrstellen gab es neun, somit um 21 Lehrstellen weniger als im Vorjahr.