AMS Neunkirchen startet mit guter Bilanz ins neue Jahr

Im Bezirk Neunkirchen hat sich die Arbeitslosenquote zu Jahresende so gut wie nirgendwo sonst in Niederösterreich entwickelt.

Ende Dezember 2022 sind 2.769 Personen ohne Job beim regionalen AMS vorgemerkt. Das ist ein Rückgang von 17,7 Prozent zum Vergleichsmonat des Vorjahres. Melk hingegen verzeichnet mit nur 0,7 Prozent die geringste Abnahme unter allen 24 Bezirken. Die Arbeitslosenquote in Neunkirchen sinkt auf 6,1 Prozent. Das entspricht einem Rückgang von 1,6 Prozentpunkten.

Petra Hofmann ist die neue Geschäftsstellenleiterin des AMS.

Foto: Foto: Grabner



Vor allem bei der Langzeitarbeitslosigkeit weist das AMS eine deutliche Verringerung auf. „Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Neunkirchen um 50,1 Prozent reduziert werden“, erklärt Petra Hofmann, neue Geschäftsstellenleiterin des AMS Neunkirchen. Weiterhin schwierig gestaltet sich laut Hofmann der Ausgleich zwischen Arbeitskräfteangebot und –nachfrage. Etwa ein Drittel aller Jobsuchenden hätte Vermittlungseinschränkungen, wie beispielsweise gesundheitliche Probleme. „Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit steht daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, so Hofmann.

Erfreulich ist das Allzeithoch an offenen Stellen, denn die Neunkirchner Unternehmen suchen weiterhin nach Arbeitskräften. 398 freie Stellen sind Ende Dezember gemeldet. Auch das Angebot an Lehrstellen ist gestiegen. Sofort verfügbar sind aktuell 39 Plätze. Das sind um 18,2 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres.

Positive Entwicklungen gibt es übrigens auch, wenn man das gesamte Bundesland betrachtet. Im Niederösterreich-Schnitt ist die Arbeitslosigkeit um 11,4 Prozent zurückgegangen.

