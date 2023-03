Bezirk Neunkirchen: 2.875 Personen suchen einen Job

Obwohl landesweit die Zahl der arbeitslosen Frauen aktuell mit minus 9,2 Prozent deutlich stärker gesunken ist als jene der Männer (3,6 Prozent), ging im Bezirk die Zahl der arbeitslosen Frauen um 9,3 Prozent auf 1.165 Personen zurück.

„Solange eine Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt nicht erreicht ist, hat das Arbeitsmarktservice das Ziel, jobsuchende Frauen verstärkt zu unterstützen. 2023 werden wir mindestens 52 Prozent an arbeitsmarktpolitischen Fördermitteln für Frauen aufwenden“, so Petra Hofmann, die Neunkirchner AMS-Geschäftsstellenleiterin.

Aktuell sind 372 Personen im Arbeitsmarktbezirk Neunkirchen langzeitarbeitslos. Konsequente Vermittlungsarbeit und maßgeschneiderte Förderprogramme des AMS in Kooperation mit dem Land und den Sozialpartnern unterstützten den Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit um 47,3 Prozent (-334) im Vergleich zum Vorjahr. Der Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher ganz oben auf der Agenda.

Die Unternehmen im Bezirk suchen weiterhin Arbeitskräfte. 407 freie Stellen konnten mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden. Insgesamt 769 Jobsuchende konnten in den ersten beiden Monaten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

